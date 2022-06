A cura di zara penna

“Ecco la star dall’Italia”. Can Yaman è stato accolto con un velo di sarcasmo dalla folla di giornalisti e paparazzi presenti al party di lancio di Disney Plus Turchia, tenutosi lo scorso 14 giugno a Istanbul.

La vicenda che ha visto protagonista l’attore turco all’evento di presentazione della piattaforma streaming nel suo Paese d’origine, ha suscitato un mare di polemiche dovute ad alcuni momenti di tensione che si sarebbero verificati tra Yaman ed alcuni giornalisti presenti per seguire il Galà.

L'attacco dei giornalisti a Can Yaman: "Non ha bisogno della stampa turca"

I video che circolano in rete mostrano come Can sia stato completamente ignorato da giornalisti e fotografi, i quali non appeno hanno visto la star sfilare sul blu carpet allestito per l’occasione, hanno immediatamente abbassato l’obiettivo delle fotocamere. Ma non è tutto. “E’ la star dell’Italia, non ha bisogno della stampa turca”. Questa la frase incriminata pronunciato da un giornalista che avrebbe irritato (e non poco) Can Yaman.

Le fazioni social

Il mondo dei social media si è diviso in due opposte fazioni: da un lato i detrattori di Yaman, secondo i quali l’attore non avrebbe degnato neanche di uno sguardo i giornalisti, rifiutandosi di rilasciare dichiarazioni. La decisione della star turca avrebbe scatenato la reazione stizzita della stampa, che dunque avrebbe deciso di ignorarlo. Dall’altro c’è chi ha preso le difese di Can, sottolineando come l’attore non abbia ricevuto dai giornalisti presenti all’evento l’attenzione che meritava, e che sia stato completamente ignorato tanto da non rilasciare alcuna intervista.

Non sono tardati ad arrivare i commenti e i post delle fan di Can Yaman. In particolare, i fanclub spagnoli e italiani si sono immediatamente schierati dalla parte del loro beniamino, definendo del tutto inappropriato l’atteggiamento dei giornalisti. “Hanno ragione, Can Yaman è la nostra star non ha bisogno di nessuno” è uno dei tanti commenti che si leggono sui social.

A quanto pare, la stampa turca non avrebbe digerito la scelta di Yaman di allontanarsi dalle sponde del Bosforo per trasferirsi in Italia, diventata di fatto la sua seconda casa, e dove è considerato una vera e propria celebrità con milioni di fan.