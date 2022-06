A cura di Gilda Riga

Can Yaman è stato ospite del Filming Italy Sardegna Festival. L’edizione di quest’anno, diretta da Tiziana Rocca, ha avuto come madrina Donatella Finocchiaro, attrice di grandissimo talento e interprete di pellicole di grande successo.

All’evento, che si conclude nella giornata del 12 giugno, erano presenti anche diverse star internazionali: dalla regista Julie Taymor, agli attori statunitensi Cuba Gooding Jr, Regina King e James Franco.

Can Yaman, attore divenuto famoso in Italia per la serie Day Dreamer – Le ali del sogno, e per la fiction Viola come il mare, in cui ha recitato con Francesca Chillemi (che andrà in onda su Mediaset a partire dal prossimo autunno), oltre che per relazione mediatica con Diletta Leotta, nel corso dell’evento ha presentato la sua autobiografia “Sembra strano anche a me”. Ma non solo. E’ stato premiato con il Filming Italy Creativity Award per l’associazione Can Yaman for Children, nata nel 2021 con l’obiettivo di aiutare i bambini meno fortunati con donazioni e attività filantropiche.

L’attore turco ha voluto esprimere, al termine dell’evento, la propria riconoscenza attraverso un post su Instagram: “Ciao Sardegna! E’ stata un’esperienza fantastica, sono onorato di aver partecipato e soprattutto di aver ricevuto un premio da Daniel Frigo, che desideravo conoscere da tempo. Faccio i complimenti a tutta l’organizzazione del Filming Italy Sardegna Festival, ed in particolare a Tiziana Rocca, sempre impeccabile in tutto. Saluto tutte le persone e gli attori meravigliosi che ho incontrato, con l’augurio di rivederli presto. Un abbraccio a tutto il mio team per l’eccellente lavoro”.

Can Yaman tifa Napoli?

Nel frattempo, Can Yaman ha approfittato del suo soggiorno in Sardegna per scattarsi qualche selfie. Indovinate con chi? Con Lorenzo Insigne, ex capitano del Napoli, che si trova sull’isola per trascorrere le vacanze in un noto resort di lusso. Nello scatto, postato su Instagram sia dal nuovo giocatore del Toronto FC che dall’attore turco, appaiono entrambi molto sorridenti e rilassati. Can tifa Napoli? Chissà! Di certo Yaman è parso raggiante in compagnia del calciatore napoletano, con la foto che ha fatto letteralmente impazzire le sue fan.