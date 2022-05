A cura di Enza Perna

Can Yaman, il protagonista della seri tv DayDreamer, che lo ha reso popolare in Italia, ritrova il suo fedele amico Roberto Macellari.

Tra i due, infatti, sembra essere tornato il sereno, dopo un periodo di allontanamento.

A lanciare l’indiscrezione il fotografo dei vip Gianluigi Barbieri che, grazie al suo obiettivo sempre pronto, ha immortalato Can Yaman e Roberto Macellari passeggiare per le strade romane. Qualche mese fa le fan di Can Yaman avevano notato l’assenza di Roberto, che inspiegabilmente non si faceva vedere più accanto all’attore turco.

Successivamente, l’investigatore social Alessandro Rosica dichiarò più volte nelle sue Stories Instagram che Roberto Macellari si era allontanato da Can Yaman in seguito a diverbi nati tra i due che avrebbero incrinato la loro amicizia.

L’amicizia ritrovata tra Can Yaman e Roberto Macellari

Le foto di Barbieri testimoniano, invece, che Can e Roberto hanno superato i loro dissidi e ora sono amici più che mai.

Gli scatti risalgono a ieri, domenica 29 maggio. Entrambi sono stati paparazzati per le strade di Roma come se nulla fosse mai accaduto tra loro.

In passato i due si sono scambiati frasi affettuose sui social. "Ti voglio bene", la dedica su Instagram di Can Yaman a Roberto Macellari. "Ti voglio bene come un fratello e sono orgoglioso come un padre", la risposta dell’amico.

Passata la tempesta, con il duro sfogo di Can Yaman sull’atteggiamento ossessivo di alcune fan, l’attore ha quindi ripreso a passeggiare per Roma. Le fan ora si guardano bene dall’infastidirlo, anzi hanno assunto un atteggiamento difensivo nei suoi confronti prendendosela finanche con il fotografo Barbieri, intento a fare il suo mestiere.

Intanto Can tornato a Roma, prossimamente sarà impegnato per la nuova serie El Turco firmata Disney Plus. Da quanto si apprende, alcune scene della serie dovrebbero essere girate proprio in Italia.