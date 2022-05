A cura di Franci Russo

Can Yaman è tornato a Roma? La foto scattata da Gianluigi Barbieri, fotografo dei vip, e pubblicata sul suo profilo Instagram, immortala l’attore turco davanti al portone della sua abitazione a Roma.

Can sarebbe tornato dalla Turchia venerdì scorso e attualmente sarebbe a Roma. La sua permanenza ad Instabul sarebbe durata solo pochi giorni, il tempo di trascorrere qualche ora di serenità insieme alla sua famiglia e a sua mamma Güldem.

Can Yaman qualche settimana fa si era lasciato andare ad un duro sfogo sui social per la troppa pressione cui era sottoposto da parte di alcune sue fan. “Ho cercato di essere sempre riservato – aveva scritto -, ma allo stesso tempo unito a voi. Ho cercato di trovare questo equilibrio eccezionale. Vi voglio bene, ma voglio bene anche a me stesso. Rilassiamoci. Spero possiamo trovare pace tutti quanti, perché io ne ho tanto bisogno. Vorrei dire a coloro che mi vogliono bene veramente: non vado via dall’Italia. State sereni. Il mio prossimo progetto è ambientato in Italia”.

Addirittura, Can Yaman faceva riferimento al fatto che alcune persone avessero superato ogni limite, stalkerandolo e attaccando ogni donna che si affianchiava a lui. Quindi dichiarava di voler cambiare casa, di andare via da Roma ma non dall’Italia. Anzi, l’attore confermava che sarebbe stato impegnato in un nuovo importante progetto di respiro internazionale ambientato proprio nel nostro Paese.

La polemica sui social per la foto scattata da Barbieri

La foto scattata da Barbieri ha, però, suscitato sentimenti contrastanti da parte delle fan dell’attore turco. C’è chi si dimostra entusiasta per il ritorno di Can Yaman a Roma, e chi, invece, se la prende con il fotografo in quanto ancora una volta il loro idolo viene sottoposto ad una continua pressione da parte dei mass media. “Cosa non è chiaro del comunicato di Can Yaman? Ancora sotto casa state? E applaudite tutti pure”, è il commento di uno dei follower di Can sotto la foto pubblicata da Barbieri.

Ma c’è anche chi plaude e ringrazia il fotografo per aver immortalato Can di nuovo a Roma: “Lui è innamorato dell'Italia non vede l'ora di tornare qui”.