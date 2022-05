A cura di zara penna

Sangiovanni e Giulia Stabile, ex concorrenti e vincitori di Amici 20, il primo per la categoria canto la seconda per il ballo, ormai hanno conquistato l’Italia, e contano milioni di followers sui rispettivi profili Instagram.

Come tutti sanno, tra crisi e litigi, i due vivono la loro storia d’amore lontano dai riflettori, e al momento sembra procedere tutto a gonfie vele.

Ma qualcosa ha turbato e generato un’ennesima polemica sui social.

Sangiovanni ha tenuto da poco il suo primo tour. Tutti si aspettavano di vedere accanto a lui sul palco la sua Giulia. Nulla da fare, la ballerina era assente, al suo posto però Sangiovanni ha preferito far esibire un altro concorrente di Amici 20.

L’esibizione sul palco del ballerino di Amici 20 Samuele Barbetta

Parliamo del Samuele Barbetta, proprio uno degli ex compagni di classe di Giulia e Sangiovanni.

Samuele dopo lo show, ha ringraziato pubblicamente il suo amico per aver voluto che partecipasse al concerto. Così ha condiviso una dedica sul suo account di Instagram nella quale ha scritto: “Per me è stato facilissimo accompagnare le sue parole, perché da sempre le sento anche un po’ mie. Grazie di avermi invitato amico mio, a presto”.

Non sono mancati gli applausi per il ballerino che conta anche lui migliaia di followers. Samuele è stato uno dei ballerini più seguiti e apprezzati di Amici 20.

Ovviamente le fan di Giulia Stabile non hanno digerito queta scelta fatta da Sangiovanni, il quale sembra non intenzionato a coinvolgere la fidanzata nei suoi concerti, almeno non per ora.

Girerà diverse città d’Italia e ad ogni serata è sold out per Sangiovanni. Un successo senza precedenti per il cantante di Amici. “Tutto bello – scrive una fan dopo il concerto a Firenze – ma per essere perfetto c’è bisogno di Giulia Stabile”. Questo uno dei tantissimi commenti alle foto del cantante di Amici. Riuscirà l’insistenza delle fan a far cambiare idea a Sangiovanni e lasciar esibire la sua Giulia?

