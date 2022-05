A cura di zara penna

Tutto finito tra Arisa e Vito Coppola. I due partecipanti e vincitori di Ballando con le Stelle si sono detti addio definitivamente.

Già qualche mese fa si vociferava di una rottura, di un litigio che poi si era risolto con pace e amore. Ma è durato poco.

Arriva infatti una nuova segnalazione che sembra confermare la fine di questa love story.

Da giorni i due non si mostrano più insieme sui social o nei vari locali, come fatto sino a poco tempo fa. Inoltre ancora più evidente è il gesto di Arisa nei confronti di Vito Coppola.

L’artista infatti da qualche giorno ha eliminato tutte le foto che la ritraevano con Vito e per di più ha smesso di seguirlo su Instagram.

Vito Coppola paparazzato insieme a Lucrezia Lando: è l'inizio di una nuova love story?

Non sono ancora del tutto chiari i motivi della rottura, anche se come anticipato in precedenza, gira sui social una nuova indiscrezione. Stando a quanto riportato dalla influencer Deianira Marzano, Vito sarebbe stato paparazzato in diverse occasioni insieme alla ballerina Lucrezia Lando, e i loro atteggiamenti erano molto più che amichevoli. A confermare il tutto un dettaglio che non è sfuggito: Arisa ha smesso di seguire anche la ballerina di Ballando con le Stelle.

Lucrezia Lando è un volto noto nel corpo di ballo di Ballando con le Stelle. Dalle foto pubblicate nasce il gossip, secondo cui Vito avrebbe tradito Arisa proprio con la Lando.

Le fan ovviamente si dichiarano dispiaciute, e come sempre non mancano commenti negativi nei confronti della ballerina professionista di Ballando, etichettata in malo modo da molti followers.

Mentre si spera in una riconciliazione, Milly Carlucci è già all’opera per una nuova stagione del talent show di Rai 1. Ovviamente nel corpo di ballo saranno riconfermati sia Vito Coppola che Lucrezia Lando.

