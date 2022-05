A cura di zara penna

L'attore Kerem Bürsin è stato ospite del Cinema Talks nell'ambito del Beyoğlu Culture Road Festival, che si è tenuto per la seconda volta quest'anno. Ömür Sabuncuoğlu ha assunto la direzione dell'evento intitolato Cinema come attore e pubblico tenutosi presso Atlas 1948 Cinema.

Nell'intervista che ha visto presente anche il sindaco di Beyoğlu Haydar Ali Yıldız, Bürsin ha dichiarato di essere andato al cinema per la prima volta ad Ankara quando aveva 7 anni, affermando: "Eravamo una famiglia che guardava film. Quando ero piccolo, amavo i film d'azione. Ero un grande fan di Jean-Claude Van Damme e Robert De Niro, e avevo anche una grande ammirazione per Tom Hanks". Spiegando che era molto interessato al cinema durante gli anni del liceo, Bürsin ha dichiarato di amare anche i vecchi film di Yeşilçam.

Il famoso attore di Love is in the air ha commentato che il cinema turco non è riuscito a cogliere il calore di Yeşilçam, aggiungendo: "Abbiamo investito molto nel nostro cinema. Abbiamo più successo nelle serie TV che nel cinema". Kerem ha da sempre creduto che avrebbe lavorato nell'industria cinematografica prima di iniziare a recitare, infatti dichiara: "Mi sono sempre detto guadagnerò sicuramente il mio pane dal cinema, anche se non recitavo. Ho iniziato a recitare al liceo. Avevamo un piccolo mercato al college. Ero molto curioso di televisione e cinema quando ero studente”.

Come è risaputo, l’attore Bürsin ha trascorso gran parte della sua vita negli Stati Uniti e ha sottolineato la necessità di offrire maggiori opportunità ai giovani candidati attori del settore: "Dopotutto, per un po' non siamo stati tutti senza nome”, ha detto.

Il bel gesto di una fan di Kerem Bürsin lascia l'attore senza parole

Sottolineando che i film in cui vengono raccontate soprattutto le biografie hanno recentemente ottenuto un grande successo, Bürsin ha affermato: "Dobbiamo entrare un po' di più nella magia del cinema”.

Riguardo ai premi cinematografici, il famoso attore ha dichiarato: "Anche se l'Oscar non arriva in Turchia, mi piacerebbe ricevere una nomination. Stiamo facendo un buon lavoro all'Emmy".

Dopo la lunga intervista, ovviamente Kerem è stato travolto dalle fan. Tra intervista e foto, l’attore, ex di Hande Ercel, riceve una bella sorpresa da una fan. Una scatolina con un dolcino e una candelina per il suo compleanno che ricorrerà il prossimo 4 giugno.

Kerem, è rimasto senza parole dopo il gesto della fan. Il video in questione diventa subito virale.

