A cura di Ludovica Ragonesi

Michele Morrone fa chiarezza sulla sua situazione sentimentale.

Molti vip sui social spesso si prendono del tempo per rispondere alle domande dei propri fan.

“Fammi una domanda”, così si chiama quel momento delle stories in diretta su Instagram in cui i nostri beniamini rispondono in piena sincerità ed onestà alle domande dei follower.

Nessun filtro nelle domande. I fan spesso chiedono qualsiasi cosa.

E così anche l’attore Michele Morrone ha aperto quel “canale trasparente” con le sue ammiratrici.

Tra le tante domande dirette e schiette che gli sono arrivate, molte si sono concentrate soprattutto sulla sua vita sentimentale.

Michele Morrone è uno degli attori più affascinanti attualmente in auge non solo in Italia ma anche (e soprattutto) all’estero.

L’interprete della saga dei film Netflix 365 Giorni e 365 Giorni-Adesso, ha rubato il cuore di molte fan grazie al suo corpo statuario e allo sguardo tenebroso.

Grazie al ruolo che interpreta nei film, l’attore è salito a pieno titolo nell’olimpo degli attori più sexy del momento.

In una recente intervista, Michele Morrone aveva tuttavia dichiarato di non sentirsi un latin lover ma di essere un uomo passionale.

Michele Morrone, la verità svelata in diretta alle sue fan

A Michele Morrone sono stati attribuiti diversi flirt.

L’ultimo, in ordine cronologico, quello con l’attrice Anna-Maria SiekLucka, co-protagonista insieme dei film 365 Giorni.

I rumors circa questa presunta relazione sono nati non solo dalle numerose foto che circolano in rete e che ritraggono i due attori in atteggiamenti teneri e affettuosi, ma anche da un ultimo particolare tatuaggio che Michele Morrone ha mostrato sul suo braccio: si tratta delle lettere AMS. Queste iniziali hanno subito fatto pensare a quelle dell’attrice Anna-Maria SiekLucka.

In realtà è lo stesso Michele Morrone a svelare il vero significato di quelle iniziali: A sta per Angela, M per Margherita ed S per Stefania, che sono le tre sorelle del bellissimo attore.

A fugare poi ogni dubbio sull’attuale situazione sentimentale, ci pensa un’altra fan, con una domanda molto diretta: “Sei fidanzato?” e Morrone risponde: “Si inventano molte storie su di me… sembra che non possa nemmeno avere un’amica. Comunque no, non sono fidanzato!”.