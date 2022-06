A cura di zara penna

“Sei nei miei pensieri, nella mia mente, nel mio cuore e nella mia anima”.

Sono queste le parole che Oguzhan Koc ha dedicato alla "sua" Demet Ozdemir, che negli ultimi giorni è tornata al centro del gossip in merito ad una fantasiosa ipotesi di ritorno di fiamma con Can Yaman.

La "fantasiosa" teoria su Can Yaman e Demet Ozdemir

In occasione del party di lancio di Disney Plus Turchia, che si è tenuto a Istanbul il 14 giugno, i protagonisti di Day Dreamer – Le ali del sogno si sono rivisti, e c’è chi dice che abbiamo anche chiacchierato. Ma non è tutto. Un gruppo fandom di Day Dreamer, ha pubblicato su Facebook un post dai contenuti che avrebbero dell’incredibile, in cui si dice che Can e Demet farebbero coppia fissa ormai da quattro anni. Secondo la versione del fandom si tratterebbe dunque di un amore segreto, ma appare piuttosto evidente che si tratta esclusivamente del frutto della “sconfinata” e per certi versi inquietante immaginazione delle fan.

La teoria secondo la quale Can Yaman e Demet Ozdemir avrebbero una relazione nascosta, e che abbiano messo in scena love story fittizie, rispettivamente con Diletta Leotta e Oguzhan Koc, imbarca acqua da tutte le parti.

Dopo la serie tv Day Dreamer, Can e Demet hanno intrapreso strade diverse. Yaman risiede stabilmente in Italia, dove ha trovato non solo casa e amici, ma ha riscosso un successo tale da fargli firmare un contratto importante con la casa di produzione Lux Vide. Da qualche mese sono infatti terminate le riprese di Viola come il mare, fiction in cui l’attore turco ha recitato al fianco di Francesca Chillemi, che andrà in onda ad ottobre su Canale 5. Ma non è tutto. Sempre per una produzione Lux Vide, Can reciterà nel remake di Sandokan, in cui sarà protagonista assoluto insieme a Luca Argentero e Raoul Bova.

Can, dopo la fine della relazione molto chiacchierata con Diletta Leotta, è single.

Demet, invece, dopo Day Dreamer ha interpretato diversi ruoli per altre serie turche, e ha recitato in Tattiche d’Amore, film di successo prodotto e trasmesso da Netfix. Il prossimo agosto convolera a nozze con Oguzhan Koc.

La notizia diffusa dalla fandom rischia di rovinare i piani della coppia? Onestamente, non crediamo si verifichi questa circostanza. Ma a questo punto alcuni fan si chiedono quale sia la verità. Perché Oguzhan scrive quella dedica a Demet? Vuole zittire le voci? O la relazione è in crisi? Seguirevo i risvolti ed eventuali dichiarazioni dei diretti interessati.