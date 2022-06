A cura di zara penna

Ozge Gurel sta per coronare il suo sogno d'amore.

Sono ormai diversi anni l’attrice, ex partner di Can Yaman in Bitter Sweet e Mr Wrong, è legata sentimentalmente al collega Serkan Çayoğlu. I due si sono conosciuti ai tempi di Cherry Season, quando entrambi erano i protagonisti di una delle prime fiction turche trasmesse in Italia.

Ozge, però, è diventata una delle attrici più amate in Italia dopo la serie tv Bitter Sweet, in cui ha recitato insieme a Can Yaman. Gurel, che interpretava il personaggio di Nazli, ha rubato il cuore delle fan italiane, diventando così una vera e propria star. Serkan, invece, dopo Cherry Season, ha cambiato completamente genere. L’attore, infatti, si è dedicato a film storici e a pellicole diverse da quelle romantiche.

Ozge Gurel: la dedica al papà scomparso

Ozge e Serkan in questi giorni stanno festeggiando, secondo la tradizione turca, la loro promessa di matrimonio con amici e parenti proprio nella casa dove Gurel è cresciuta. Purtroppo, però, un’assenza importante ha reso meno speciale i festeggiamenti di Ozge. L’attrice, infatti, ha dedicato un post sul suo account Instagram al papà scomparso recentemente: “Non potevo correre a casa e abbracciare mio padre per la festa del papà di quest'anno, ma abbiamo celebrato l’inizio della nostra nuova avventura con queste persone meravigliose, e questa festa l’abbiamo dedicata a mio padre. Questa casa, questa panchina è la mia infanzia... Il posto preferito di papà, io e il mio fidanzato gli abbiamo dato la notizia proprio qui. Non è passato nemmeno un anno, ed è ancora molto difficile parlare della tua scomparsa. Questo è un dolore che non andrà mai via, che resterà per sempre nonostante la vita debba comunque andare avanti. Felice che tu sia mio padre. Ti amo moltissimo”.

Il post ha ricevuto tantissimi cuori da parte di fan e colleghi attori di Gurel. Primo fra tutti Can Yaman, con il quale Ozge è legata da un profondo rapporto di amicizia.