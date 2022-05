A cura di zara penna

Özge Gürel e Serkan Çayoğlu si sposano. La notizia che era già uscita nei mesi scorsi ha fatto il giro dell’Europa. Da qualche giorno, però, i due futuri sposi hanno rivelato alcuni dettagli sul loro matrimonio.

Serkan Çayoğlu ha deciso di sposare Özge Gürel, che ha incontrato 7 anni fa sul set della serie tv Cherry Season. La loro amicizia si è poi trasformata in amore. La coppia, che da tempo si prepara al matrimonio, ha deciso gli ultimi dettagli sulla cerimonia che avrà luogo in Italia il prossimo settembre.

Özge Gürel e Serkan Çayoğlu, che hanno in programma di organizzare una cerimonia di matrimonio intima per 50 persone a Venezia o in una qualche località dell'Italia meridionale, torneranno in Turchia dopo la loro luna di miele. Una seconda cerimonia dovrebbe svolgersi, invece, ad Istanbul. I due attori lavorano sodo e si occupano dei preparativi del matrimonio ogni volta che riescono a prendersi una pausa dal set.

Özge Gürel è ora alla ricerca dell'abito da sposa dei suoi sogni per il matrimonio in Italia, mentre Serkan Çayoğlu è alle prese con le pratiche burocratiche. I due restano una delle coppie più amate e seguite non solo in Turchia, ma anche in diversi Paesi europei.

Dreams and Lives: la serie turca con con Can Yaman

Ozge Gurel, conosciuta in Italia per aver lavorato alle serie tv con Can Yaman, Bitter Sweet e Mr Wrong, attualmente è impegnata in una serie che viene trasmessa in Turchia. Si tratta di Hayaller ve Hayatlar, tradotta col nome di Dreams and Lives, firmata da NG Media.

Yelda Eroğlu e Yeşim Çıtak si occupano insieme della sceneggiatura della serie diretta da Altan Dönmez e Orkun Çatak. Una serie che è prossima alla conclusione. Infatti, è iniziato il conto alla rovescia per la fine di Dreams and Lives, che racconta la storia di 4 amici le cui vicende amorose si intrecciano. In Dreams and Lives recitano attori di successo come Özge Gürel, Aybüke Pusat, Melisa Aslı Pamuk, Yeşim Ceren Bozoğlu, Yusuf Çim, Ekin Mert Daymaz e Serkay Tütüncü.

Intanto, le fedelissime italiane di Ozge Gurel sperano che questa serie venga acquistata da Mediaset per rivedere sul piccolo schermo la loro beniamina.