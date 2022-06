A cura di Franci Russo

La serata che ha visto il lancio della piattaforma digitale Disney Plus in Turchia lo scorso 14 giugno, si è trasformata in una sfilata di celebrità.

L’attrice Hande Erçel è stato uno dei personaggi su cui si è concentrata la maggiore attenzione.

Aver recitato da protagonista, insieme a Kerem Bürsin, nella fortunata serie televisiva Love is in the air, trasmessa in 85 Paesi; avere un seguito di oltre 28 milioni di follower su Instagram, fa di Hande Erçel l’attrice turca più famosa al mondo.

Nella notte di Disney Plus tutti gli occhi erano puntati su di lei. L'attrice indossava un mini abito nero senza spalline e guanti lunghi. I gioielli le davano un tocco di eleganza e signorilità, e gli occhi degli ospiti non erano che per lei.

Hande Erçel parla della serie tv El Turco con Can Yaman: "Sto valutando"

Ovviamente la domanda che più incuriosisce i fan riguarda la nuova serie El Turco prodotta da Disney Plus, che la vedrà protagonista insieme a Can Yaman.

Al momento non c'è ancora chiarezza su questo progetto e anche i fan di Erçel stanno aspettando con impazienza.

Hande Erçel, alla domanda del giornalista turco di televizyongazetesi.com sulla nuova serie, ha risposto: “Non c'è ancora niente di chiaro. Ma ci sono progetti che mi entusiasmano molto”. L'attrice ha anche affermato che sta leggendo varie sceneggiature. Tuttavia, come si può capire da questa affermazione, al momento Hande non ha ancora accettato la proposta: sta valutando le offerte e leggendo la sceneggiatura. Pertanto, si comprende che per ora il suo ruolo nella serie El Turco non è chiaro.

Tempo fa si era detto che Hande Erçel avrebbe accettato l’offerta della serie tv El Turco in cambio dello stesso cachet di Can Yaman. Non si sa quanto siano vere queste affermazioni, ma una cosa è certa: Hande Erçel non ha ancora accettato l'offerta della serie El Turco!