A cura di zara penna

La notizia della rottura tra Kerem Bürsin e Hande Erçel ha scioccato e rattristato in egual misura tutti i fan della coppia. Per questo motivo sono in tanti che, dopo che la loro separazione è diventata ufficiale, hanno mantenuto viva la speranza che le loro strade si potessero incontrare nuovamente.

La loro chimica ha “bucato” lo schermo, e per diverso tempo sono state una delle coppie più idilliache della scena social turca, ma anche internazionale. Questo perché gli scatti delle loro vacanze insieme o i messaggi di affetto che si sono scambiati pubblicamente e reciprocamente su Instagram, hanno fatto il pieno di like e commenti da fan di tutto il mondo.

Fan che adesso posso tornare a sperare in un riavvicinamento tra Hande e Kerem, perché c'è chi assicura che i due possano finalmente giungere ad una riconciliazione. Secondo la stampa turca, gli attori protagonisti della fortunata serie Love is in the air, si sono mostrati in atteggiamenti amichevoli nel corso un evento ad Istanbul al quale hanno partecipato entrambi. E’ stato piuttosto sorprendente apprendere che le due star turche abbiano avuto una chiacchierata amichevole e ravvicinata, considerando che non si seguono sui social e che Hande, dopo la fine della loro storia d’amore, decise di cancellare dai suoi profili social tutte le foto in cui era con Kerem. Secondo i media turchi, dunque, esisterebbe una concreta possibilità di riavvicinamento tra i due.

Riavvicinamento Kerem Bürsin e Hande Erçel? Spuntano gli indizi social

Diversi gli indizi e gesti di Erçel che hanno riacceso la fiammella della speranza. L’attrice turca, ha pubblicato alcuni giorni fa una fotografia con i suoi tre animali domestici con la didascalia "Ci amiamo moltissimo", corredata da un’emoticon di un fantasma. Un'emoji che Hande utilizzava in molti dei post in cui era con Kerem, o nei commenti che scriveva sotto ai post del suo ex compagno. Questo gesto non è passato inosservato ai fan, e non sono pochi quelli che assicurano che si tratti addirittura di una sorta di messaggio in codice.

Sempre sui suoi account social, Hande ha pubblicato una sua creazione personale per Atasay Jewelry, la linea di gioielli di cui è testimonial. L’oggetto creato dalla Erçel rappresenta un abbraccio, ma a stupire è che sembrerebbe ispirato proprio ad una foto di Hande e Kerem.

Insomma, a quanto pare tra i due sarebbe ritornato il sereno, e le fan sono già al settimo cielo.