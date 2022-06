A cura di zara penna

Hande Erçel, che sembrava essere legata sentimentalmente a Kaan Yıldırım, ha dichiarato che la relazione con l’attore turco è giunta all’epilogo. Le sue parole pronunciate in un’intervista rilasciata ad alcuni giornalisti non lasciano spazio ad alcun dubbio.

Le dichiarazioni di Hande Erçel

“Non ho nessuno nella mia vita, sono impegnata con il mio lavoro in questo momento e sono molto felice. Kaan è sempre stato mio amico e lo rimarrà per sempre”.

La bella attrice turca, che sembrava aver iniziato una relazione felice e serena con Kaan, dopo la rottura turbolenta con Kerem Bursin, ha affermato che è felicemente single, mettendo così a tacere definitivamente il gossip.

Il motivo della rottura sembra essere legato ad un tradimento da parte di Yıldırım, circostanza che secondo la stampa turca si sarebbe verificata anche in occasione della fine della relazione con Kerem Bursin. In realtà, non sono mai arrivate conferme al riguardo, né tantomeno ci sono state dichiarazioni in merito da parte della Erçel.

Le fan, intanto, sperano in un ritorno di fiamma tra Kerem e Hande, rispettivamente Serkan ed Eda di Love is in the air, la soap turca trasmessa da Canale 5 che ha appassionato milioni di italiani e trasmessa in 85 Paesi.

Mentre Hande inizia a godersi l’estate, Kaan Yildirim è stato avvistato in compagnia di un’altra donna in un locale di Bodrum. L’intimità tra i due ha da subito insospettito i paparazzi, che hanno pubblicato alcune loro foto mentre si trovavano insieme. Questi scatti rappresentano, se ancora ce ne fosse bisogno, la prova della fine della storia d’amore tra Kaan e Hande.