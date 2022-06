A cura di zara penna

E’ una notizia che sta circolando già da diverse settimane: Hande Erçel e Kaan Yıldırım non starebbero più insieme.

Dopo tante paparazzate e mezze conferme sull’inizio della loro storia d’amore, e dopo la precedente rottura della protagonista di Love is in the air con Kerem Bursin, è arrivata dalla Turchia un’indiscrezione secondo la quale la relazione tra Ercel e Yıldırım sarebbe già giunta al capolinea.

Kaan Yıldırım ha tradito Hande Erçel?

Il fatto che Hande Erçel non abbia risposto alle ultime domande poste dai giornalisti su Yıldırım, ha confermato i sospetti che tra i due qualcosa non andasse. Le foto di una vacanza di Kaan Yıldırım con Tuğçe Açıkgöz, fotomodella turca, ha rafforzato l’ipotesi che Hande e Kaan si siano sono lasciati per un tradimento da parte di lui. A quanto pare, la relazione tra Açıkgöz e Yıldırım è iniziata quando quest’ultimo era ancora impegnato con Hande Erçel. Al momento, non ci sono ancora dichiarazioni ufficiali da parte dei diretti interessati.

Intanto, Hande prosegue nella sua carriera da attrice e da star dei social media: tutti vogliono l’ex di Kerem Bursin come testimonial: dalla linea gioielli Atasay a Gucci. Insomma, Hande sta raggiungendo il successo internazionale anche grazie ai marchi che sponsorizza. Ciò che l’ha resa così famosa è ovviamente la serie tv Love is in the air, trasmessa in ben 85 Paesi.

La sua storia d’amore con Kerem Bursin durante le riprese della seconda stagione della serie tv, ha fatto sì che Hande conquistasse anche le migliaia di followers dell’attore turco. Una storia d’amore che ha fatto sognare milioni di telespettatori, che ancora oggi sperano in un possibile ritorno di fiamma tra i due attori, anche se a quanto pare i due hanno preso strade diverse.