A cura di Franci Russo

Una splendida Hande Erçel stupisce i presenti ad una recente cerimonia di premiazione.

Presentatasi in abito velato viola della Casa di moda italiana Gucci, la protagonista della serie tv Love is in the air, ha sfoggiato tutta la sua bellezza e la sinuosità del suo corpo, ricevendo unanimi apprezzamenti.

Hande Erçel, l’attrice e modella ventottenne turca da quasi 30 milioni di follower su Instagram, ha poi pubblicato sul suo account alcune foto della serata mandando in visibilio i suoi fan, che si sono sprecati in commenti di ammirazione.

Non è la prima volta che l’attrice turca stupisce per gli abiti che indossa.

Due settimane fa presenziò ad una serata come testimonial della Atasay jewelry, indossando un vestito bianco corto che generò molta ammirazione tra i presenti.

Un settimana fa Hande ha pubblicato, sempre sul suo account Instagram, una serie di foto del suo viaggio negli Emirati Arabi. Anche in questo caso la bella attrice ha suscitato molta ammirazione per una sua foto in cui compare con il capo coperto dall’hijab, il velo islamico.

Le ipotesi della fine della love story tra Hande Erçel e Kerem Bürsin

Hande Erçel è diventata famosa in tutto il mondo non solo per la serie tv Love is in the air, ma anche per essere stata per quasi un anno la fidanzata di Kerem Bürsin, attore turco suo partner nella serie tv. I due poi si sono lasciati senza dare alcuna spiegazione. E ciò ha generato tutta una serie di ipotesi sulla fine di una storia d’amore che ha appassionato milioni di fan.

In un primo momento si era parlato di un disaccordo caratteriale: una “guerra di ego”. Poi si è scritto di un possibile tradimento da parte di Kerem quando, dopo essere andato in Spagna, ha conosciuto l’artista Stephanie Cayo. Questa versione dei fatti, però, è stata immediatamente smentita dai responsabili della comunicazione dell’attore.

C’è stato ancora chi ha ipotizzato che la fine del rapporto tra Hande e Kerem sia stata dettata dai manager dei due attori, che avrebbero spinto per la loro separazione con l’obiettivo di non intralciare le carriere di entrambi. E, infine, l’ultima versione: la storia d’amore tra Hande Erçel e Kerem Bürsin non è mai stata reale, ma solo una montatura per mantenere alti gli ascolti della serie tv Love is in the air, in cui i due erano protagonisti.

Attualmente Hande Erçel è legata all’attore turco Kaan Yıldırım.