A cura di zara penna

La famosa attrice turca Hande Erçel è diventata super famosa grazie alla serie Sen Çal Kapımı, tradotta con Love is in the air, e trasmessa in 85 Paesi.

Un successo senza eguali per lei e per il suo partner Kerem Bürsin.

Hande Ercel in breve tempo aumenta il numero di follower sull'account Instagram e diventa la più richiesta in assoluto per molte riviste e aziende che la vogliono come testimonial.

L'attrice ha recentemente, infatti, posato per Elle Magazine, e ha condiviso i suoi scatti in bikini sul suo account Instagram, che conta 28 milioni di follower.

Il post in questione di Hande Erçel ha ricevuto più di 1 milione 800 mila like in poco tempo. Anche Melisa Döngel, che ha interpretato un ruolo insieme a lei nella serie Sen Çal Kapımı, e la piccola attrice Maya Başol, che ha interpretato sua figlia nella serie, hanno commentato la foto in questione.

Hande Erçel riceve il premio Elle Girl of the Year

L'attrice, che attualmente è lontana dalle telecamere, è apparsa di recente alla notte degli Elle Style Awards 2022. Hande Erçel, che ha ricevuto il premio "ELLE Girl of the Year", è stata paragonata a Lady Gaga, una delle star mondiali, per il suo stile.

La protagonista di Love is in the air, dopo la fine della relazione con Kerem Bürsin, durata circa un anno, aveva iniziato a frequentarsi con l'attore Kaan Yıldırım. Le cose però non sembrano siano andate nel verso giusto, e così dopo neppure qualche mese i due si sono lasciati.

L’indiscrezione arriva dalla Turchia, e prende spunto da un episodio accaduto la settimana scorsa, quando Hande, presentatasi da sola ad una manifestazione, alla domanda dei giornalisti dove fosse Kaan, non risponde e va via indispettita.

Al momento non si conoscono i motivi della rottura tra i due, ma attualmente Hande Erçel risulta di nuovo single.