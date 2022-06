A cura di Franci Russo

L’attrice turca Hande Ercel sempre presente sui social per deliziare i suoi oltre 28 milioni di follower.

Nella giornata di venerdì ha postato sul suo account una foto che la ritrae inginocchiata, coperta da una giacca di piume e da un costume colore arancione.

La foto ha mandato in visibilio i suoi fan. Le belle gambe di Hande, messe in mostra insieme al décolleté e allo sguardo da ammaliatrice, sono stati particolarmente apprezzati dai follower dell’attrice.

Tra le migliaia di like anche quello di Melisa Dongel, attrice e modella turca nota per aver interpretato il ruolo di Ceren Basar nella serie Love is in the air trasmessa da Canale 5, che ha visto protagonisti la stessa Hande Ercel e Kerem Bursin. Melisa ha postato un emoticon con due cuoricini.

Proprio qualche sera fa l’attrice ha partecipato ad un evento in cui erano presenti diverse celebrità turche, tra cui Kerem Bursin, Nilperi Sahinkaya, attrice conosciuta in Italia per aver recitato in Cherry Season andata in onda su Canale 5, e Cem Yilmaz, comico e disegnatore di fumetti. Non tutti sanno che qualche anno fa tra Kerem e Cem ci sono stati dei diverbi a causa di una donna. Parliamo dell’attrice Serenay Sarıkaya, la quale lasciò Kerem per Cem Yılmaz, 18 anni più grande di lei.

La notizia che ha reso felici le fan di Hande Ercel

Ritornando ad Hande Ercel, dopo la storia d’amore con Kerem Bursin che è durata quasi un anno, la belissima attrice turca da qualche mese frequenta l’attore Kaan Yildirim, con il quale è stato in vacanza a Londra e alle Maldive. Tuttavia proprio qualche giorno fa, Hande Erçel è stata vista a una festa, attirando l'attenzione per il suo abito color viola firmato Gucci. I giornalisti, però, hanno notato l’assenza del suo fidanzato Kaan, chiedendo all’affascinante attrice quale fosse il motivo. Hande ha preferito non rispondere ed è andata via.

Questo particolare non è sfuggito alla stampa turca che ogni giorno segue i spostamenti dell’attrice. Per i tabloid turchi la breve love story tra Hande e Kaan è già finita.

La notizia è stata accolta molto bene dalle fan dell'attrice che sperano ancora che i due protagonisti di Love is in the air (Hande Ercel e Kerem Bursin), che con la loro love story hanno appassionato milioni di telespettatori, possano ritornare insieme.