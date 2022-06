A cura di zara penna

Kerem Bürsin, da sempre appassionato di musica, ha assistito ad un concerto di musica classica in occasione del Festival musicale internazionale di Istanbul, evento che si svolge tutti gli anni a giugno e a luglio nella città che si trova sulle sponde del Bosforo.

Lo scatto di Kerem non sfugge alle fan

Al termine del concerto, Kerem ha raggiunto il dietro le quinte, dove si è lasciato fotografare con una violinista dell’orchestra. Una foto che ha insospettito le fan. In realtà, da quanto si apprende, la musicista in questione è una vecchia amica dell’attore. Dunque, nessuna love story in corso per l'attrore: nella vita della star turca ci sono esclusivamente il lavoro e gli amici.

Dal momento in cui sono terminate le riprese di Love is in the air, e la messa in onda della serie tv in Spagna e in Italia, le apparizioni televisive di Bürsin si sono ridotte all’osso. Tuttavia, quest'anno l'attore turco si è recato spesso in Spagna per seguire dei progetti che molto presto dovrebbero vedere la luce. Kerem, infatti, è anche responsabile della casa di produzione Braveborn Films, che ha fondato insieme al suo partner e amico Kemal Çömelek. Attualmente, Bürsin è impegnato in diverse produzioni, anche se non lo vedranno impegnato in prima persona davanti alla macchina da presa.

L’attore turco fa parte, insieme ad Álvaro Morte (il professore de La Casa di Carta), di un progetto che si basa sul primo NFS (Non-Fungible Story), film d'animazione 3D ambientato nel metaverso, basato su una raccolta di NFT. L’iniziativa, assolutamente innovativa, ha riscontrato un enorme successo.

