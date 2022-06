A cura di zara penna

Si chiama Nel cuore della città, la nuova serie con Kerem Bürsin che arriverà presto in Spagna.

Una fiction dove si scoprirà una nuova sfaccettatura interpretativa dell'attore turco.

Kerem Bürsin ha conquistato molte fan grazie al personaggio Serkan Bolat in Love is in the air dove è protagonista di una bellissima storia d'amore, dentro e fuori dallo schermo, con la sua co-protagonista Hande Erçel. L'alchimia e la veridicità che la coppia ha trasmesso sul piccolo schermo, hanno fatto sì che la serie diventasse un fenomeno mondiale.

Questa settimana il carismatico attore turco è stato di nuovo in Spagna. Prima di ripartire Kerem ha assicurato che non solo ritornerà presto nella penisola iberica ma che a breve lo vedranno nella nuova serie tv Nel cuore della città.

Nel cuore della citta, la serie tv con Kerem Bursin e Leyla Lydia Tugutlu

Nuove illusioni e paure del passato si intrecciano nell'asse della trama di Nel cuore della città, con Istanbul come sfondo. La serie, che vede nel cast Kerem Bursin, interprete tra l’altro di Şeref Meselesi (versione turca della serie italiana L’onore e il rispetto), ha come protagonista anche un'altra attrice molto cara al pubblico spagnolo, la bellissima Leyla Lydia Tugutlu, che ha recitato in telenovelas come Dolce vendetta e Mia figlia. La telenovela Bu Şehir Arkandan Gellek, in lingua originale, che gode del sostegno della critica internazionale, è stata nominata nel 2017 ai Seoul International Drama Awards per la migliore serie drammatica, e Kerem Bürsin, per la sua interpretazione, ha vinto il premio come miglior attore, risultando il secondo artista turco a vincere questo riconoscimento.

Le fan italiane sperano a questo punto che la serie venga trasmessa e tradotta anche in Italia, del resto la Mediaset ha sempre agito così. Acquista per il mercato spagnolo, valuta il successo della serie e poi acquista i diritti per tradurla e trasmetterla in italiano su Canale 5.

C’è da dire che Kerem Bursin in Spagna è un vero e proprio idolo, un po' come Can Yaman in Italia.