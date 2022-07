A cura di Gilda Riga

Love is in the air è la soap con Kerem Bürsin e Hande Erçel, che ha appassionato milioni di telespettatori in tutto il mondo (è stata trasmessa in ben 85 Paesi). Sebbene la fiction sia terminata già da diverso tempo, così come la storia d’amore tra i due protagonisti, le fan dell’ex coppia continuano a sperare in un loro possibile riavvicinamento. Una circostanza che al momento ci sentiamo di escludere totalmente.

Le due star turche hanno prese strade completamente diverse: Kerem è molto impegnato in Spagna, dove si reca molto spesso per seguire alcuni progetti legati alla sua sfera professionale; Hande, celebrità su Instagram con oltre 28 milioni di follower, è uno dei volti di punta Disney Plus Turchia insieme ai colleghi Can Yaman e Demet Özdemir, oltre ad essere richiestissima dai più prestigiosi brand di moda che fanno a gara per assicurarsi le sue prestazioni.

Kerem prende le difese di Hande Erçel

Ma un episodio recente ha riacceso i fari sui protagonisti di Love is in the air. Una fan di entrambi, ha scritto all’account Twitter di Bürsin, chiedendo a quest’ultimo cosa ne pensasse del fatto che alcuni suoi seguaci commentano i post offendendo le donne (compresa la sua ex fidanzata). La risposta di Kerem non si è fatta assolutamente attendere (i due hanno interagito in inglese): “Penso che chiunque, che si tratti di un sostenitore o meno, scriva commenti odiosi nei confronti delle donne, inclusa anche Hande, debba essere assolutamente condannato. Quando vedo questo tipo di schifezze, scrivo un messaggio dicendo loro di piantarla. Non abbiamo bisogno di odio in questo mondo”.

Kerem è stato piuttosto chiaro, condannando con forza chiunque si renda protagonista della discriminazione di genere e di becere offese nei confronti delle donne, prendendo al contempo ed in maniera esplicita anche le difese della sua ex Hande Erçel, verso la quale ha nutrito dei profondi sentimenti, e nei confronti della quale, evidentemente, gli haters continuano a scagliarsi.