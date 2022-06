A cura di Gilda Riga

The only limit is the sky. Potrebbe essere questa la frase più indicata per descrivere l’incredibile ascesa verso la vetta del successo di Hande Erçel.

La bellissima attrice e modella, divenuta celebre nel mondo dopo aver recitato fianco a fianco con Kerem Bürsin nella fortunata serie Love is in the air, trasmessa in ben 85 Paesi, è senza alcun dubbio, insieme a Can Yaman, la stella made in Turchia più lucente.

Con i suoi oltre 28 milioni di follower su Instagram, numero destinato senz’altro a crescere, e che al confronto farebbe impallidire anche una qualsiasi star di Hollywood, Hande ha sbaragliato la concorrenza di tutti i colleghi connazionali. Basti pensare che tre delle più influenti celebrità turche, Demet Özdemir, Kerem Bürsin e Can Yaman, contano rispettivamente 15, 10,6 e 9,7 milioni di follower.

Attrice, modella e influencer. Ma non solo. Hande è richiestissima dai più prestigiosi brand di moda e da diverse importanti aziende a livello globale, che farebbero carte false per mettere sotto contratto la star turca.

La sua storia d’amore con Kerem Bürsin, terminata già da diversi mesi, ha appassionato milioni di fan in tutto il mondo, che nutrono ancora qualche flebile speranza che tra i due possa nuovamente scoccare la scintilla (circostanza che ad oggi ci sentiamo totalmente di escludere).

Hande Erçel è anche uno dei volti di punta di Disney Plus Turchia, piattaforma streaming lanciata lo scorso 14 giugno con una serata di gala che si è svolta ad Istanbul. E i fan non vedono l’ora di scoprire in quale delle serie o film che produrrà e trasmetterà proprio da Disney Plus sarà protagonista la loro amata Hande.

Hande Erçel protagonista su Vogue

Nel frattempo, l’attrice turca è stata protagonista di uno shooting fotografico per Vogue, rivista mensile considerata una delle più prestigiose ed autorevoli nel campo della moda. “Eravamo con Hande Erçel in una calda giornata estiva” si legge sull’account ufficiale Instagram del periodico mensile. “Sono una persona che è piena di gioia e di pace quando si trova vicino al mare – dice Hande -. Ogni estate trascorro la maggior parte della giornata al mare, guardo a lungo l’alba e il tramonto. E’ questa l’estate perfetta”.