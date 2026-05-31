Uomini e Donne, Giada svela il retroscena shock sulla rottura con Nicola: "Mi urlava insulti"

La storia tra Giada e Nicola, ex protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne, si è conclusa nel peggiore dei modi. Dopo una conoscenza intensa e caratterizzata da continui alti e bassi, i due avevano deciso di lasciare insieme il dating show di Maria De Filippi, convinti di voler costruire una relazione lontano dalle telecamere. Tuttavia, a pochi giorni dall'uscita dal programma, il rapporto è naufragato tra accuse, recriminazioni e versioni contrastanti.

La versione di Giada: “È sparito senza spiegazioni”

Ospite di Casa Lollo, Giada ha raccontato cosa sarebbe accaduto dopo la fine del programma. Secondo la dama, i primi giorni trascorsi lontano dagli studi sembravano procedere normalmente, fino a quando Nicola avrebbe improvvisamente interrotto ogni contatto.

“Dopo due giorni lui è uscito la sera ed è sparito. Ho provato a scrivergli e a chiamarlo, ma non mi ha mai risposto”, ha dichiarato. Argomenti uomini e donne

La dama ha spiegato di essere rimasta profondamente delusa dal comportamento dell'ex cavaliere, soprattutto perché riteneva che il loro rapporto fosse ormai diventato qualcosa di serio.

La replica di Nicola: “Troppa gelosia e atteggiamenti offensivi”

Alle accuse di Giada ha risposto direttamente Nicola, che ha fornito una versione completamente diversa della vicenda.

L'ex cavaliere ha sostenuto che, una volta terminata l'esperienza televisiva, la donna avrebbe mostrato fin da subito una forte gelosia, legata in particolare a una cena da lui avuta con un'altra donna, situazione che avrebbe comunque chiarito.

Secondo il suo racconto, nei giorni successivi la comunicazione sarebbe proseguita regolarmente, ma tra sospetti e tensioni crescenti. Nicola ha inoltre dichiarato di aver ricevuto messaggi vocali particolarmente aggressivi e accuse che considera infondate.

Giada contrattacca: “Mi ha insultata durante una videochiamata”

Nel corso di una nuova intervista a Casa Lollo, Giada ha voluto ribadire la propria posizione, respingendo con forza l'immagine di donna gelosa e possessiva descritta da Nicola.

La dama ha affermato di aver provato a contattarlo dopo aver letto le sue dichiarazioni pubbliche, chiedendo spiegazioni su alcuni dettagli che, a suo dire, sarebbero stati omessi.

Secondo il suo racconto, durante una lunga videochiamata tra i due si sarebbe verificata una discussione molto accesa. “Dopo 40 minuti di urla aveva persino cambiato lo sguardo”, ha raccontato.

Giada ha poi riferito un episodio che l'avrebbe particolarmente colpita: la figlia di 10 anni, presente in casa durante la telefonata, sarebbe intervenuta chiedendole di interrompere la conversazione.

Un episodio che, secondo la dama, avrebbe rappresentato il punto di non ritorno della loro relazione.

Le frecciate a Marco Troiano e Cinzia Paolini

Durante la stessa intervista, Giada ha commentato anche una delle vicende più discusse delle ultime puntate di Uomini e Donne, quella che vede protagonisti Cinzia Paolini, Marco Troiano e Mario Lenti.

La dama ha dichiarato di nutrire diversi dubbi sulla sincerità dei sentimenti mostrati in trasmissione, sostenendo che Marco Troiano avrebbe utilizzato con lei le stesse parole e gli stessi atteggiamenti successivamente riservati a Cinzia Paolini.

Secondo Giada, il cavaliere le avrebbe confidato di voler concentrarsi esclusivamente su di lei e di essere interessato a conoscerla fuori dal programma, affermazioni che oggi la portano a considerare alcune dinamiche poco coerenti.

Giada: “Lì di amore ne vedo veramente poco”

L'ex dama del parterre Over non ha nascosto il proprio scetticismo nei confronti della relazione tra Marco Troiano e Cinzia Paolini, arrivando a mettere in dubbio l'esistenza di un sentimento autentico.

Per Giada, infatti, alcuni comportamenti osservati negli ultimi mesi farebbero pensare più alla ricerca dell'idea dell'amore che a un coinvolgimento reale.