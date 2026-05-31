Uomini e Donne, Martina De Ioannon rompe il silenzio sui ritocchi estetici: “Vi dico cosa mi sono rifatta”

Dopo mesi di domande e indiscrezioni sui social, Martina De Ioannon ha deciso di fare chiarezza una volta per tutte. L'ex tronista ha inaugurato il suo canale YouTube con un video di circa quindici minuti dedicato proprio ai ritocchi estetici, rispondendo alle curiosità dei follower e raccontando apertamente quali interventi ha effettuato negli ultimi anni.

La romana ha scelto di affrontare l'argomento senza filtri, spiegando nel dettaglio sia le procedure a cui si è sottoposta sia quelle che, invece, le vengono attribuite erroneamente.

La rinosettoplastica del 2023: “Non era una grande insicurezza, ma volevo migliorarmi”

Il primo intervento confermato da Martina De Ioannon è una rinosettoplastica eseguita nel 2023. L'influencer ha raccontato che il naso non rappresentava per lei una vera e propria ossessione, ma era comunque un dettaglio estetico che avrebbe voluto correggere. Argomenti uomini e donne

Prima di prendere una decisione definitiva, Martina ha spiegato di essersi informata a lungo e di aver consultato diversi specialisti. Una volta trovata la soluzione che riteneva più adatta alle sue esigenze, ha deciso di sottoporsi all'operazione.

L'intervento, inizialmente previsto per una durata di circa quaranta minuti, si è rivelato più complesso del previsto. Durante la procedura, infatti, i medici hanno scoperto una deviazione significativa del setto nasale, circostanza che ha allungato l'operazione fino a quasi tre ore.

Nonostante ciò, l'ex tronista ha precisato di non aver sentito la necessità di rifarsi il naso per mancanza di autostima. Con il suo consueto tono ironico ha infatti dichiarato: «Comunque ero già stupenda, meravigliosa, bellissima, quindi non serviva, però volevo perfezionare quello che per me era un difetto».

Il filler alle labbra nel 2024 e la scelta di continuare il trattamento

L'anno successivo, nel 2024, Martina De Ioannon si è sottoposta per la prima volta a un filler alle labbra. Un'esperienza che, a suo dire, si è rivelata estremamente positiva.

Da allora ha scelto di ripetere il trattamento una volta all'anno, affidandosi sempre allo stesso professionista. Martina ha spiegato di essere soddisfatta del risultato ottenuto e di aver trovato nel filler un piccolo aiuto estetico capace di valorizzare il suo viso senza stravolgerne i lineamenti.

“Gli zigomi sono miei”: tutte le smentite dell'ex tronista

Oltre alle conferme, il video è stato anche l'occasione per smentire alcune delle voci che negli ultimi anni hanno alimentato il dibattito sui social.

Tra queste c'è quella relativa agli zigomi. Secondo Martina, il cambiamento notato da alcuni follower sarebbe dovuto semplicemente al make-up e alla diversa armonia del volto ottenuta dopo la rinoplastica. Nessun ritocco, dunque, in quella zona del viso.

L'influencer ha poi affrontato il tema dei denti, negando di aver applicato faccette dentali. Ha spiegato di aver sempre avuto una dentatura che le piace e di aver corretto soltanto qualche piccola imperfezione.

Stessa risposta per quanto riguarda il seno. Martina ha escluso qualsiasi intervento chirurgico e ha scherzato sul fatto di essere stata particolarmente fortunata da questo punto di vista. Secondo lei, inoltre, l'impressione di un décolleté più generoso sarebbe legata anche alla scelta di indossare reggiseni push-up e abiti più scollati rispetto al passato.

Niente botox e un messaggio sulla chirurgia estetica

Tra le domande più frequenti ricevute negli ultimi mesi c'era anche quella sul botox. Anche in questo caso, Martina De Ioannon ha smentito categoricamente ogni trattamento, sostenendo che le sue espressioni facciali dimostrino chiaramente l'assenza di interventi di questo tipo.

In chiusura del video, l'ex tronista ha voluto condividere una riflessione più generale sulla chirurgia estetica. Pur dichiarandosi favorevole alla libertà di scegliere eventuali ritocchi, ha sottolineato l'importanza di affrontare questi percorsi con consapevolezza e senza eccessi.

«Siamo donne, siamo curiose, che volete sapere? Non mi sento di fare discorsi troppo pesanti sulla chirurgia. Se ne sentite il bisogno ben venga, se non ne sentite il bisogno ben venga lo stesso. Secondo me, esagerare non serve perché poi si va ad annullare proprio quel senso di sicurezza con noi stessi».