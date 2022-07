A cura di Franci Russo

Hande Ercel e Kerem Bursin, protagonisti della serie tv trasmessa da Canale 5 Love is in the air, hanno fatto sfoggio dei loro corpi postando sui social alcune foto in cui appaiono in forma perfetta.

Entrambi single, dopo la bella storia d’amore iniziata sul set della serie tv turca Sen Çal Kapımı (Love is in the air), i due attori sono molto social.

Lui con 10,7 milioni di follower su Instagram, lei con oltre 28,5 milioni. Hande, infatti, è di gran lunga l’attrice più famosa in Turchia, e mantiene a debita distanza Demet Ozdemir, con 15,3 milioni di follower, attrice molto conosciuta in Italia per essere stata la protagonista, insieme a Can Yaman, di DayDreamer – Le ali del sogno, serie trasmessa da Canale 5.

Hande Ercel e Kerem Bursin: un gran bel vedere per i rispettivi fan

Kerem Bursin ed Hande Ercel hanno appassionato milioni di telespettatori di ben 85 Paesi per la loro storia d’amore, sia sul set che nella vita reale. Poi all’inizio di quest’anno i due si lasciano senza spiegare i motivi della rottura. Si è parlato di una scappatella di Kerem con la cantante spagnola Stephanie Cayo, ma non c’è stata nessuna conferma né smentita da parte dell’interessato.

Hande ha avuto, dopo la rottura del rapporto con Kerem, una breve relazione con l’attore Kaan Yildirim. Ora, però, Sia Hande che Kerem sono entrambi single, e i fan vorrebbero che ritornassero insieme, che la favola, iniziata con Love is in the air, continuasse ancora. Di tanto in tanto i rumors parlano di un loro riavvicinamento, ma al momento niente lascia pensare ad un ritorno di fiamma tra i due.

Intanto entrambi, quasi in contemporanea, hanno pubblicato sui social alcune foto che mettono in risalto la loro bellezza. Hande, molto sexy, indossa un bikini con copri costume color nero, Kerem si mostra a dorso nudo, con in risalto i suoi addominali scolpiti.

Indubbiamente un gran bel vedere per i rispettivi fan.

(foto ensonhaber.com)