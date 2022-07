A cura di Gilda Riga

Hande Erçel protagonista di uno spot per Disney Plus Turchia.

La bellissima attrice turca, celebrità assoluta su Instagram con quasi 28 milioni e mezzo di follower, è uno dei volti di punta, insieme ai colleghi Can Yaman e Demet Özdemir, della piattaforma streaming che ha visto la luce sulle sponde del Bosforo lo scorso 14 giugno, ed è stata presentata ad Istanbul nel corso di una serata di gala.

Nota in Italia per aver recitato nella fortunata serie tv Love is in the air al fianco dell’ex fidanzato Kerem Bürsin, Hande ha conquistato milioni di fan, ed ha esteso in pochissimo tempo, in maniera per certi versi anche sorprendente, la sua popolarità ben oltre i confini nazionali. I più prestigiosi marchi e brand di moda fanno carte false per “arruolarla” tra le proprie fila, certi dell’immediatezza di riscontri positivi su un prodotto pubblicizzato dall’attrice.

Dicevamo del suo enorme seguito sui social: ebbene, tra le celebrità turche, Hande Erçel detiene il primato assoluto in termini di follower su Instagram con 28,4 milioni, un numero che al cospetto farebbe impallidire anche le più famose star di Hollywood. Persino due “mostri sacri” come Can Yaman e Demet Özdemir, rispettivamente con 9,8 e 15,2 milioni, devono lasciarle il passo. Ecco perché le aziende di vari settori fanno a gara per farsi rappresentare dalla Erçel, che grazie ad un semplice post riesce a raggiungere in pochissimo tempo un numero elevatissimo di utenti.

Disney Plus: lo spot con protagonista Hande Erçel

Ma veniamo alla stretta attualità. Hande è la protagonista di un spot condiviso da Disney Plus Turchia sul suo account Instagram, che annuncia la possibilità di guardare sulla piattaforma Up (Yukariu Bak in turco), film d’animazione del 2009 realizzato dai Pixar Animations Studios in co-produzione con Walt Disney Pictures. “Qualcun altro è sotto l’influenza di Up?” chiede l’attrice ai suoi fan condividendo il video su Instagram.

Lo spot ha fatto il pieno di like, raggiungendo quasi 4 milioni di visualizzazioni in meno di 15 ore. Numeri da record. Numeri da Hande.