A cura di Franci Russo

Hande Ercel, modella e attrice turca con oltre 28 milioni di follower su Instagram, posta una sua foto con addosso un vestito rosso con spacco che mette in risalto le sue forme e la sua bellezza. Ed è una vera esplosione di like e di messaggi di ammirazione da parte dei suoi fan.

Demet Ozdemir, modella e attrice turca trentenne con oltre 15 milioni di follower su Instagram, riempie le pagine di giornali e siti turchi per la sua storia d’amore con il cantante Oguzhan Koc, con il quale dovrebbe convolare a nozze entro questa estate, anche se non tutti ne sono convinti.

Hande Ercel, insieme all’attrice Demet Ozdemir, si contende il primato di popolarità in Turchia, anche se è seguita sui social da quasi il doppio dei follower rispetto a Demet. Tuttavia entrambe sono popolari anche fuori dai confini della Turchia, e soprattutto in Italia e Spagna, dove sono andate in onda le serie tv che le hanno rese famose in tutto il mondo: Love is in the air, che ha visto protagonista Hande insieme a Kerem Bursin, suo partner per circa un anno anche nella vita, e DayDreamer – Le ali del sogno, in cui Demet ha recitato insieme a Can Yaman, popolarissimo in Italia, e con il quale sembra aver avuto anche una breve relazione.

La vita sentimentale di Hande Ercel dal 2015 al 2022

Tuttavia la vita sentimentale di Hande Ercel è stata molto più turbolenta di quella di Demet Ozdemir.

Ercel, 29 anni il prossimo 24 novembre, ha avuto la sua prima esperienza di attrice grazie al personaggio di Selin, a cui ha dato vita nella serie tv Güneşin Kızları. A quell’epoca era fidanzata con il modello e attore Ekin Mert Daymaz, 32 anni, nato nei Paesi Bassi da genitori turchi. Una storia d’amore durata due anni, dal 2015 al 2017. Poi intrattiene una breve relazione con l’ex calciatore Mehmet Dincerler e successivamente con il cantautore Murat Dalkilic (2017-2020). Ad aprile 2021 Hande Ercel annuncia di essere ufficialmente fidanzata con Kerem Bursin. Una storia d’amore che appassionerà milioni di fan di tutto il mondo ma che durerà poco meno di un anno.

Subito dopo Hande intrattiene una relazione con l’attore turco Kaan Yildirim che durerà però pochissimo. Attualmente è single e i suoi fan sperano in un ricongiungimento con Kerem Bursin, anche lui sentimentalmente libero. E chissà che i due non ci ripensino e tornino insieme. Già Kerem aveva tentato di ricucire il rapporto con la sua amata dopo una sua presunta scappatella. Ora i giornali turchi parlano di un ritorno di fiamma ufficiale tra i due, dopo una serata trascorsa insieme tra sguardi languidi e ammiccamenti silenziosi.

Le fan di entrambi sperano ardentemente che si apra un nuovo capitolo che riveda coinvolti i due attori.

Due storie d'amore, quindi, con due finali a sorpresa: Hande ritornerà con Kerem? Demet sposerà Oguzhan?