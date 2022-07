A cura di Franci Russo

Demet Ozdemir e Oguzhan Koc, all’indomani della festa del loro fidanzamento ufficiale, sono ritornati alla loro quotidianità.

“Ci siamo lasciati alle spalle un giorno speciale – ha affermato Demet -. Ora abbiamo ripreso il nostro ritmo di lavoro. Oguzhan con i suoi concerti ed io con i miei impegni”.

Demet Ozdemir è tra le attrici più popolari non solo in Turchia. In Italia è diventata famosa con la serie tv DayDreamer – Le ali del sogno, che l’ha vista protagonista insieme a Can Yaman, un altro attore turco molto popolare nel nostro Paese.

I paparazzi turchi l’hanno fotografata al centro commerciale Zorlu AVM questa volta da sola, senza Oguzhan. L’attrice ha dichiarato di essere lì per fare spese e di attraversare un periodo molto felice della sua vita. La sua presenza non è passata inosservata ed è stata avvicinata da moltissimi fan.

Si avvicina la data del matrimonio tra Demet e Oguzhan. Si celebrerà ad Instabul?

I giornali turchi parlano di un imminente matrimonio della coppia, molto probabilmente ad agosto, anche se al momento non si nota quel fermento che generalmente è tipico prima di ogni cerimonia nuziale.

Demet, intercettata oltre un mese fa da alcuni giornalisti, ha dichiarato che la cerimonia avrà una durata di due giorni piuttosto che di quattro, come invece prevede la tradizione turca: “Un giorno saremo con la nostra famiglia e quello dopo con i nostri amici”, ha spiegato. A causa degli impegni lavorativi di entrambi, la città scelta per celebrare le nozze sarà quasi certamente Istanbul.

In Italia, tuttavia, c’è chi non crede a questa love story ed è pronto a scommettere che i due non convoleranno mai a nozze. Per l’investigatore social Alessandro Rosica il loro fidanzamento è una farsa e presto tutto finirà.

Non sono dello stesso avviso, però, i giornali turchi che seguono da vicino le vicende sentimentali di Demet e Oguzhan e non hanno mai avanzato dubbi sulla sincerità del loro rapporto.