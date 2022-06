A cura di Gilda Riga

Continua a catturare l’attenzione di media turchi, fan e social media, il triangolo amoroso composto da Demet Özdemir, Oğuzhan Koç ​e Can Yaman.

Dopo la conclusione della fiction Day Dreamer – Le ali del sogno, che in Italia e non solo ha appassionato milioni di telespettatori, Demet e Can hanno preso strade diverse. La prima, ha proseguito nella sua carriera in Turchia, dove ha conosciuto quello che il prossimo agosto dovrebbe diventare suo marito; il secondo risiede stabilmente a Roma da circa un anno, ed è stato impegnato con Francesca Chillemi nelle riprese di Viola come il mare, fiction targata Lux Vide che andrà in onda il prossimo autunno su Canale 5.

Ma allora perché si continuano a sprecare fiumi d’inchiostro su un possibile ritorno di fiamma tra i due? Le due star turche si sono incontrate a Istanbul in occasione del party di lancio di Disney Plus Turchia dello scorso 14 giugno, e le fan più accanite hanno immediatamente ipotizzato che dopo l’incontro sia nuovamente scoccata la scintilla. Ma c’è anche un’altra teoria, che però appare molto “fantasiosa”: la love story tra Demet e Can non sarebbe mai finita, e i due avrebbero da circa quattro anni una relazione “clandestina”.

Poi, negli ultimi giorni, è emerso un ulteriore dettaglio che non è sfuggito all’occhio attento delle follower: i due attori sono tornati a seguirsi su Instagram a distanza di anni dai rispettivi defollow sui social media. Insomma, con il passare dei giorni il mistero continua ad infittirsi.

Ma veniamo alla cronaca. Demet e Oğuzhan hanno celebrato la scorsa settimana la loro festa di fidanzamento con la tradizionale cerimonia turca del “caffè salato”, in cui il futuro sposo deve bere la bevanda come prova d’amore. Alcuni scatti del party sono stati anche postati su Instagram da Tolga Akis, amico intima della coppia. Quindi, a dispetto dei continui gossip su un possibile annullamento delle nozze a causa dell’intromissione di Can Yaman, la realtà evidenzia come si tratti esclusivamente di voci che non trovano alcun riscontro.

Nozze Özdemir- Koç: Can Yaman sarà invitato?

Ma la stampa turca non sembra voler mollare la presa, e ha spostato l’attenzione su un’altra questione: Can Yaman comparirà nella lista degli invitati al matrimonio Özdemir- Koç? Stando a quanto riportato da alcuni media, l’attore non è un ospite gradito. Sulle sponde del Bosforo ipotizzano che sia proprio Demet a non volere l’ex partner di Day Dreamer alle sue nozze; in Italia, invece, le fan hanno già puntato il dito contro il futuro sposo.