A cura di zara penna

Tra Demet Ozdemir e Oguzhan Koc è davvero finita? Molti indizi lascerebbero suppore di sì.

Intanto gira insistentemente da giorni una notizia su web. Dopo il galà della Disney Plus, Can Yaman e Demet Ozdemir fanno sognare di nuovo.

In primis i due attori, stando ad alcuni giornali specializzati in serie e reality, annunciano nuovi progetti per i due amati attori. Ma non è tutto.

Da tempo si vocifera di una relazione segreta tra Can Yaman e Demet Ozdemir. I due hanno sempre negato, parlando solo ed esclusivamente di una grande amicizia e nulla più. Ma sembra che non sia così; anzi voci dal web affermano che i due stiano da sempre insieme e che tutto quello che è stato è pura propaganda mediatica, da Diletta Leotta a Oguzhan Koc.

Quest’ultimo, infatti, avrebbe dovuto convolare a nozze con la Ozdemir. Qualche mese fa i due avevano annunciato perfino una data, agosto 2022. Secondo quanto si apprende dalla Turchia, però, Demet ha lasciato Oguzhan per correre in Italia. Lasciare mediaticamente dicono, visto che la loro relazione sembrerebbe fake.

E’ calato il gelo tra Demet Ozdemir e Oguzhan Koc

Ma un altro indizio lascia bene sperare le fan. E’ uscito il nuovo album di Oguzhan Koc. Demet non ha condiviso alcun brano o storia al riguardo. Questo dettaglio ha confermato, secondo alcune accanite fan, che Demet è di nuovo “single”. Can nel frattempo vive in Italia e di recente è stato avvistato con Francesca del Fa del Paradiso delle Signore. Nulla di concreto. Incontri tra colleghi, anche perché Francesca sembra essere legata ad uomo da anni.

Tornando a Demet, pare che pure lei abbia voglia di iniziare a lavorare dalle nostre parti. La bell’attrice turca è infatti in lizza per diventare il volto di una nuova fiction Mediaset il cui titolo è ancora top secret e che sicuramente farà felice le migliaia di fan che la venerano.