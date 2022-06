A cura di zara penna

Un indizio rende entusiaste le fan di Can Yaman e Demet Ozdemir: i due si seguono di nuovo su Instagram.

Can e Demet si erano lasciati in malo modo. Ognuno aveva preso la sua strada dopo le riprese della fortunata serie tv DayDreamer – Le ali del sogno.

Insieme avevano vissuto una bella storia. Ma poi qualcosa sembrerebbe essere andato storto.

Dopo la serie tv che li rese famosi anche fuori dai confini della Turchia, Can decise di trasferirsi in Italia e iniziare una serie di nuovi progetti firmati made in Italy.

Una storia d’amore chiacchierata e mediatica con la bella Diletta Leotta fece sì che il capitolo Demet fosse archiviato definitivamente soprattutto dopo che dalla Turchia si apprese che la Ozdemir aveva stretto una relazione con il cantante turco Oguzhan Koc. Aveva sì, perché le indiscrezioni di oggi dicono che Demet e Oguzhan si sono lasciati. Galeotto l’incontro al party della Disney dove Can e Demet sono stati insieme? Probabile.

Le fan sperano in un ritorno di fiamma tra Can Yaman e Demet Ozgemir

Le fan accanite della coppia hanno iniziato ad ipotizzare che i due si sarebbero rivisti e avrebbero deciso di rifrequentarsi. Altre, molto più fantasiose, ipotizzano che l’amore tra Can e Demet non si sia mai interrotto e che i due vivrebbero di nascosto una love story.

I fatti, tuttavia, ci dicono che è più plausibile la prima ipotesi. Questo perché quando Can e Demet si allontanarono, entrambi smisero di seguirsi sui social. Ad oggi, dopo il Disney party i due hanno iniziato a seguirsi nuovamente su Instagram.

Indizio che confermerebbe anche la rottura di Demet con Oguzhan. Questi, infatti, diverse volte ha dichiarato alla stampa di essere molto geloso di Demet e dei suoi ex partner.

Quale sia la verità è difficile dirlo. Finché i diretti interessati non si pronunceranno, quelle delle fan resteranno solo ipotesi. Anche se gli indizi lasciano intendere che tra Can e Demet qualcosa sia cambiato.