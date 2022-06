A cura di Franci Russo

Dopo la festa di fidanzamento tra l’attrice protagonista della serie tv DayDreamer Demet Ozdemir e il cantante Oguzhan Koc, alla presenza di familiari e amici, c’è ancora chi insiste che questa storia d’amore tra i due sia una farsa, “totalmente creata da agenti e sponsor”.

E’ quanto afferma l’investigatore social Alessandro Rosica, seguita da oltre 479mila follower.

“E’ un fidanzamento tarocco – afferma Rosica -, che ovviamente è destinato a finire. Se non avessi distrutto lo Yaman-Gate, anche Can e Diletta Leotta sarebbero arrivati fin qui”.

Rosica, infatti, è convinto che anche la relazione tra Can Yaman e Diletta Leotta sia stata tutta una montatura e che grazie a lui sono falliti i loro piani.

Alessandro Rosica scrive sul suo account Instagram: “Vi ho sempre parlato del progetto Oguzhan e company, ovvero investire e diventare a tutti gli effetti un’icona, non solo in Turchia, ma in tutta Europa”.

E, sempre secondo Rosica, Demet Ozdemir sarebbe una pedina in mano al suo fidanzato. “Io non so quando finirà, ma vi prometto una cosa, questa farsa finirà. Quanto è vero che mi chiamo Alessandro Rosica”.

Non sappiamo da dove Rosica tragga queste considerazioni, probabilmente è a conoscenza di fatti che a noi sfuggono. Ma una cosa è certa, la non è la prima volta che espone questa sua tesi, di cui è pienamente convinto.

Manca poco più di un mese al matrimonio dell’anno in Turchia tra Demet Ozdemir e Oguzhan Koc, programmato per agosto. Basta quindi aspettare ancora un poco e sapere se Rosica ha preso una cantonata o se la sua tesi, fantasiosa o meno, sia effettivamente reale.

Intanto Demet pubblica sul suo account Instagram una foto in bianco e nero che la ritrae di spalle insieme a Oguzhan, e aggiunge il post in lingua turca: “Hep aynı yöne hep sevgiyle” (Sempre nella stessa direzione, sempre con amore).

Come non crederle?