A cura della Redazione

Demet Özdemir: matrimonio fake. L’ex di Can Yaman ricattata? Ecco di cosa si tratta.

Alla notizia del matrimonio tra Demet Özdemir e Oguzhan arriva subito la contro risposta di Alessandro Rosica. L’investigatore social infatti, non tarda a spiegare cosa stia succedendo in Turchia all’ex di Can Yaman. Non sappiamo quali siano le sue fonti, ma c’è da dire che molte followers di Demet e Can lo seguono assiduamente e che Alessandro ha per primo “smascherò” la storia d’amore fake tra Diletta Leotta e Can Yaman.

Ecco quanto scrive Rosica nel suo post: “Proprio come lo Yaman Gate (aria finta di un ipotetico matrimonio) per distogliere le malelingue e pressioni su di loro. Qui però ci sarebbe qualcosa in più, infatti l’attrice Demet Ozdemir avrebbe ricevuto palesi pressioni, ricatti e probabilità di non lavorare più nella sua amata Turchia, se solo si fosse ribellata a continuare la celebre Fake story con il cantante Oguzhan”.

Alle pesanti accuse Alessandro aggiunge anche: “Demet non sarà una santa ma vi assicuro che in parte è anche una vittima del sistema! Queste cose purtroppo capitano ovunque, anche in Italia. Questa palese Fake story a differenza delle altre è super protetta da giornalisti, televisioni e giornali turchi. Oguzhan d’altra parte continua a comprare migliaia e migliaia di follower fake ed a perderne altrettanti”.

Molto preoccupate le fan della bella Demet. Non riescono a capire quale sia la verità e come ad ogni notizia c’è chi si schiera da una parte e chi dall’altra. C’è da dire però che la notizia del matrimonio tra Demet Özdemir e il cantante turco Oguzhan non ha fatto piacere a moltissime fan italiane.

Vedremo come si evolverà la storia.

Potrebbe interessarti anche:

Demet Özdemir: annuncia il suo matrimonio. Fan contro l’ex di Can Yaman. Ecco cosa è successo

Diletta Leotta, dopo Can Yaman, a S. Valentino spuntano “le corna”

Clizia Incorvaia, rivelazione shock al Grande Fratello Vip. Fan in delirio

Rai2, Stefano De Martino torna in tv con “Stasera tutto è possibile”: tanta musica e risate

Rai: il ritorno dello storico attore di Un Posto al Sole. Fan in delirio. Ecco chi è

Can Yaman: bacio appassionato con Francesca Chillemi. Il video di una fan

... e potrai leggere tantissime altre notizie su Can Yaman, Anticipazioni TV e Gossip CLICCANDO QUI