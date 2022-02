A cura della Redazione

Demet Özdemir: sposerà Oğuzhan Koç. La reazione di Can Yaman. Ecco cosa è successo

L’annuncio a sorpresa dell’imminente matrimonio di Demet di Daydreamer ha sconvolto il web.

L’attrice turca ha risposto di si e sembra che le nozze siano programmate nei prossimi mesi. Detto questo sembra quindi che la crisi tra Demet e Oguzhan sia rientrata anche se ancora circolano voci sulla falsità della relazione, come Alessandro Rosica, l’ investigatore social continua ad affermare.

Per quanto le fan amino Demet e tutto ciò che la riguarda il dubbio sulla veridicità di questa proposta di matrimonio resta.

La notizia del matrimonio tra i due è stata comunque confermata anche dai giornalisti di gossip turchi: Oguzhan le ha chiesto di sposarlo il giorno di San Valentino in Hotel e le ha organizzato una sorpresa. Demet ha risposto di si e insieme lo hanno comunicato sui social.

Ma cosa ha detto Can Yaman? Come ha reagito a questa notizia? Questo è ciò che si sono subito chieste le attente fan dei due attori turchi della serie DayDreamer. Ebbene secondo alcuni rumors Can avrebbe messo un cuoricino alla foto pubblicata da Demet e persone a loro vicine hanno raccontato che Can si sia addirittura complimentato per la novità. I fedelissimi invece di Yaman, Özdemir non credono nemmeno a questo ma anzi danno un’altra versione dei fatti.

Can avrebbe deciso di dedicarsi anima e corpo al suo lavoro Viola come il mare, cercando di dimenticare Demet una volta e per sempre anche perché sempre secondo le ipotesi delle fan, Can Yaman sa bene che tutto questo non è altro che una trovata pubblicitaria.

