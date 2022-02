A cura della Redazione

Rai: triste conclusione a Il Paradiso delle Signore. Vanessa Gravina spiega il perché della fine. Ecco cosa è successo

In una recente intervista, l'attrice Vanessa Gravina, interprete della contessa Adelaide di Sant' Erasmo nella soap opera di Rai Uno Il Paradiso delle Signore, ha parlato del triste retroscena della sua vita privata. L'attrice ha deciso di sbottonarsi sulla sua vita sentimentale e l'ha fatto attraverso una lunga e commovente intervista.

Vanessa Gravina di solito è molto riluttante a parlare dei suoi affari personali, ma in una recente intervista, si è decisa a dire la verità circa il suo matrimonio appena giunto al termine.

Durante l'intervista a DiPiùTv, Gravina ha raccontato la fine del suo matrimonio: “È una presenza non distante nonostante quello che abbiamo attraversato. So che c’è e lui sa che io ci sono per lui. Siamo vicini sia fisicamente sia emotivamente, anche se la vicinanza non è facile perché abbiamo condiviso dieci anni della nostra vita e il distacco è stato doloroso”. Ed ha voluto anche aggiungere una nota per specificare meglio l'andamento delle cose: “Non è un abbandono, perché mi impegno con tutta me stessa per tenere viva la condivisione. Spesso quando si attraversano certe esperienze si tende a rinnegare tutto, ma per me è umanamente inaccettabile”.

I due si sono conosciuti durante una vacanza a Gaeta ed è stato amore a prima vista. Nel 2015, Vanessa Gravina e il manager Domenico Pimpinella, hanno voluto onorare il loro amore con una semplice cerimonia e pochi invitati, solo parenti ed amici intimi. Nel 2020 i due si sono resi conto che i sentimenti si erano ormai affievoliti e che a quel punto "restare insieme" sarebbe stato inutile.

Una rottura sicuramente dolorosa ma indispensabile nonostante il profondo legame di affetto, stima e rispetto che li legherà per sempre.

