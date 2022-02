A cura della Redazione

Il Grande Fratello Vip non smette mai di stupirti e di… scandalizzarti.

Nel corso di questa notte c’è stato un colpo di scena. Durante la consueta festa del weekend, le due nemiche giurate della casa più spiata d’Italia, Soleil Sorge e Delia Duran, si sono rese protagoniste di un lungo bacio appassionato lasciando a bocca aperta gli altri inquilini del loft di Cinecittà, ma soprattutto senza parole quegli spettatori che a quell’ora si trovavano ancora davanti al piccolo schermo.

Nessuno si sarebbe immaginato che proprio loro, che si sono contese fino all’ultimo Alex Belli, marito della modella venezuelana, alla fine diventassero così intime da dar luogo ad una scena degna di un film a luci rosse.

E’ inutile dire che il web si è scatenato contro quello che molti definiscono un coup de théâtre. Infatti all’imbarazzo e al disgusto di molti followers, si aggiunge il commento più riflessivo di chi pensa che la scena messa in atto da Soleil e Delia sia parte di un copione già scritto per aumentare l’audience della trasmissione.

Ma oltre all’indignazione di tanti, c’è chi grida «vittoria» per aver anticipato quello che sarebbe successo. Sul suo profilo Instagram l’investigatore social Alessandro Rosica scrive: «Scusate se vi ho spoilerato tutti i piani truffaldina di questo trio “Delia, Soleil , Alex”. Oggi ho vinto un’altra volta!!!».