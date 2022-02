A cura della Redazione

Rai: fine de Il Paradiso delle Signore? Parla l’attore Pietro Masotti. Ecco la verità.

E’ la domanda che in queste ore le fan de Il Paradiso delle Signore si stanno ponendo.

Nelle ultime settimane gira voce che questa sarà l’ultima stagione della serie tv di Rai 1.

Pietro Masotti, che interpreta Marcello ha deciso così, dopo una serie di domande delle fan, di rispondere con un lungo post sulla sua pagina Instagram.

Masotti tranquillizza tutti affermando che lui non lascerà la serie e che la Rai è propensa a fare una nuova stagione 2023. Poi aggiunge: “Mi tocca fare una smentita, perché in molto mi stanno dicendo ‘ma è vero che lasci la serie? È vero che dopo questa stagione Il Paradiso finirà?’ No ragazzi non sono notizie ufficiali quindi non le leggete e non gli date credito”.

In questi giorni gli attori hanno annunciato la chiusura del set perché sono terminate le riprese che riguardano la sesta stagione e si riuniranno tra qualche mese per cominciare quelle della prossima. A quanto pare la Rai non ha infatti alcuna intenzione di sospendere la serie e non avrebbe alcun motivo di farlo, visti gli ottimi risultati, anche se la casa di produzione della serie ha dichiarato che il mantenimento della serie è molto dispendioso. Cosa accadrà? Aspettiamo che casa Rai dica la sua.

