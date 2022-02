A cura della Redazione

Can Yaman e Demet Özdemir: insieme per lo spot Disney. Fan in delirio. Ecco di cosa si tratta.

Ormai è ufficiale. Can Yaman e Demet Özdemir saranno i protagonisti indiscussi di due serie tv per la Disney.

Per chi sperava che i due lavorassero allo stesso progetto, però, dovrà rassegnarsi. Sono infatti due pellicole diverse. I due non lavoreranno assieme.

La bella Özdemir concede qualche dettaglio in più sulla sua serie, mentre ancora tutto tace sul fronte Yaman, forse perché Can, pur avendo già firmato il contratto con la Disney, è ancora impegnato sul set di Viola come il Mare con Francesca Chillemi. Una serie che verrà trasmessa su Canale 5.

L’idea che Can e Demet possano lavorare insieme ha esaltato le fan.

Da quanto si apprende dalla stampa turca, i due attori di DayDreamer, seppur non lavorando allo stesso progetto, saranno comunque insieme per la ripresa dello spot Disney, in cui saranno coinvolti tutti i protagonisti che prenderanno parte alle prossime produzioni e all’intero palinsesto della Plus.

Questa notizia ovviamente ha entusiasmato le fan. Immaginare Can Yaman e Demet Özdemir di nuovo insieme, nello stesso posto ha riacceso la speranza di molte.

Ricordiamo però, che la Özdemir è prossima al matrimonio con il cantante Oguzhan Koc.

Su questa vicenda il gossip si è scatenato. Molti, infatti, pensano che non ci sia nulla di vero in questo rapporto sentimentale tra i due, ma che sia solo l’ennesima trovata pubblicitaria.

