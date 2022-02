A cura di Ludovica Ragonesi

Mara Venier e la figlia di Sposini: la festa finisce in litigio. Ecco cosa è successo.

Una festa di compleanno ben organizzata con tanti amici, la torta e le candeline. Tutto sembrava perfetto, fino a che qualcosa ha rovinato l’atmosfera.

Stiamo parlando del party di compleanno per i 70 anni di un noto giornalista: Lamberto Sposini.

L’ex volto storico del Tg5, poi passato alle reti Rai, è stato da sempre molto amato. Il pubblico non lo ha mai dimenticato, da quando fu costretto ad interrompere la propria carriera giornalistica e televisiva, a causa di un ictus che lo colpì proprio negli studi Rai di via Teulada nel lontano 2011. I colleghi e gli amici poi gli sono sempre stati vicino soprattutto nel lungo percorso di riabilitazione che il giornalista ha affrontato in questi anni.

E gli amici di sempre c’erano anche per festeggiare i suoi 70 anni lo scorso 18 febbraio. Il party sembrava proseguire tranquillamente, fino a che è accaduto qualcosa ha rovinato l’atmosfera.

Secondo quanto riporta il sito Dagospia, durante la festa sarebbe scoppiata una furiosa lite tra Matilde, la figlia minore di Lamberto, e Mara Venier, storica amica del giornalista.

Il motivo della discussione animata tra le due donne, sarebbe stata l’intenzione della Venier di dedicare uno spazio del suo programma Domenica In proprio all’amico Lamberto. Intenzione a cui Matilde si sarebbe opposta con forza.

La figlia di Sposini avrebbe infatti intravisto nella proposta di Mara, una maniera per speculare sulla difficile situazione del padre. Contro tale insinuazione, Mara non è stata di certo zitta, scatenando un animato battibecco.

La tensione a quel punto aveva raggiunto livelli altissimi. Sembra addirittura che la Venier sia andata via senza salutare nessuno.

La didascalia di una foto che poi la conduttrice di Domenica In ha postato sulla sua pagina Instagram, non spegne di certo le polemiche.

In particolare l’hashtag che la Venier ha inserito, sembra essere un riferimento a quanto avvenuto: “Caro Lamberto, è stato bello rivederti a Milano ieri anche se solo per poco tempo…i tuoi occhi…le tue carezze…e il nostro abbraccio nessuno potrà cancellarlo mai! Ti voglio bene e ancora buon compleanno amore mio… #chivuolcapirecapisca”.

