A cura di Franci Russo

Rai: matrimonio in vista per Alberto Matano de La vita in diretta.

È questa la notizia che lascia senza parole i fan di Alberto.

Dopo il coming out fatto davanti alle telecamere de La Vita in diretta, Alberto Matano per la prima volta apre il suo cuore e racconta la sua vita privata mantenendo riservato il nome del suo compagno.

Sembra proprio che il noto conduttore e giornalista abbia trovato la sua anima gemella già da qualche tempo, anche se continua a mantenere un certo riserbo sulla sua identità.

Al Corriere della Sera Alberto Matano confessa: “Nel corso della mia vita non ho avuto confini nella mia affettività. E l’ultimo Sanremo ci ha dato una lezione: non ci sono categorie dove esiste amore. Se con il mio compagno decideremo di sposarci, allora lo annunceremo e condivideremo la nostra gioia con tutti”.

L’amato conduttore ha poi concluso l’intervista con un importante annuncio, la sua volontà di sposarsi e avere una famiglia: “Sì e magari senza far passare troppo tempo. Forse è tardi per diventare genitori: si è fatta “una certa” per i figli…”.

Contente e soddisfatte le sostenitrici e i telespettatori de La Vita in Diretta per il lieto annuncio del loro beniamino.

