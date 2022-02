A cura della Redazione

Rai: brutte notizie per Alda D’Eusanio. L’addio alla tv dopo Grande Fratello. Ecco cosa è successo.

Dopo l’espulsione al Grande Fratello Vip, Alda D’Eusanio è stata costretta a dire addio alla tv per sempre. La conduttrice, dopo l’esperienza nel reality di Canale 5, ha deciso di querelare Mediaset. A sua volta, però, Alda ha subito un'azione legali da parte di Laura Pausini.

La D’Eusanio ha rilasciato delle dichiarazioni al settimanale Vero in cui spiega tutto ciò che è accaduto all’interno della casa del Grande Fratello in merito alle affermazioni fatte sulla cantante Laura Pausini: “La Pausini ha minacciato la querela, cosa che poi ha fatto, chiedendomi un milione di euro di risarcimento. La verità deve venire fuori. Non si possono perdere anni di carriera per uno scivolone. Prima di distruggere e annientare una persona è consigliabile essere più umani. Non ho accusato o diffamato, ho solo riportato una chiacchiera da bar e non ho avuto la possibilità di scusarmi pubblicamente perché l’editore ha dato ordine a Mediaset di non fare il mio nome. Nemmeno i miei amici potevano citarmi dalla d’Urso. Hanno voluto annientarmi. Ho aspettato due mesi che qualcuno di loro si facesse vivo, poi ho denunciato”.

Secondo Alda D’Eusanio, il Grande Fratello Vip ha bruciato i suoi 40 anni di carriera, nonostante la conduttrice fosse da sempre incerta di partecipare proprio per le dinamiche che il reality comporta.

Ad oggi Alda si ritrova con una battaglia legale da affrontare per aver "pettegolato" sul rapporto tra Laura Pausini e il compagno Paolo Carta, accusando quest’ultimo di violenze domestiche.

