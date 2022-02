A cura di Benedetta Esposito

L’Isola Dei Famosi è quasi alle porte, il gruppo si sta formando e gradualmente si stanno aggiungendo nuovi concorrenti. Tv Blog ha annunciato il nome di un nuovo partecipante per il gruppo dei single.

L'isola dei famosi è un reality italiano che è nato prendendo ispirazione dallo show Celebrity Survivor.

Trasmesso per la prima volta nel 2003, è andato in onda fino al 2012 su Rai 2, per poi passare su Canale 5 fino al 2015.

Nel tempo, non è cambiato solo il canale di trasmissione, ma anche i conduttori.

Se le prime otto edizioni hanno visto Simona Ventura al timone, dalla nona è stato il turno di Nicola Savino che, sua volta, nel 2012, ha ceduto il posto ad Alessia Marcuzzi la quale ha guidato i naufraghi fino al 2019.

Quest’anno, a condurre la sedicesima edizione, ci sarà la moglie dell’ex capitano della Roma, Francesco Totti, ovvero Ilary Blasi.

Un capitano, però, non sarebbe tale senza un equipaggio, ed è per questo che sono in moto i preparativi per formare una grande squadra.

Molti nomi sono già stati accertati e dichiarati, tra questi: Lory Del Santo, vincitrice dell’Isola Dei Famosi già dieci anni fa. Lory farà la sua presenza, come naufraga, insieme al compagno Marco Cucolo. Un’altra coppia, già confermata, è quella di Guendalina Canessa insieme al fratello Edoardo. Ancora, saranno presenti il padre ed il fratello di Belen Rodriguez e l’ex pornostar Cicciolina insieme al figlio. Tra i single, invece, Nicole Daza, compagna del campione olimpico Marcell Jacobs.

Un gruppo variegato e particolare, che sicuramente coinvolgerà molto il pubblico, ma stiamo dimenticando qualcuno.

A darci la notizia, o meglio il nome, è Tv Blog. Colei che si aggiungerà al gruppo dei naufraghi sarà Roberta Morise, modella Miss Italia nel 2004 “professoressa” del programma L’Eredità.

Non ci resta che aspettare lunedì 20 marzo e sintonizzarci su canale 5 per scoprire chi avrà la meglio tra le coppie e i single.