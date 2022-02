A cura della Redazione

Il triste addio per Eros Ramazzotti. L’ex marito di Michelle Hunziker di nuovo single.

Lui è uno degli artisti più amati, non solo in Italia, ma anche in tanti altri Paesi.

Per quanto riguarda la sua vita privata ha avuto due mogli: la conduttrice Michelle Hunziker e Marica Pellegrinelli, una modella molto più giovane di lui.

Nel 2014 i due si erano sposati con rito civile a Milano, e hanno avuto due figli, ma purtroppo a soli cinque anni di distanza la loro favola si è interrotta, pare però che siano ancora in ottimi rapporti anche per tutelare i figli ancora piccoli.

Eros è di nuovo single mentre il cuore di Marica batte per un’altra persona.

Marica Pellegrinelli sembra avere definitivamente archiviato Eros Ramazzotti, come dimostrano gli scatti di Diva e Donna in cui si vedono la modella passeggiare insieme ai figli avuti dal cantante e William Djoko.

Il più piccolo dei figli del cantante Ramazzotti, in particolare, sembra essere molto a suo agio con il nuovo fidanzato della mamma, dal momento che nelle foto è abbracciato a lui. Lui è un ballerino e adesso fa il deejay e pare che i due potrebbero essersi incontrati a Ibiza. La coppia non desidera nascondere il proprio amore e lo vive liberamente come mostrato ultimamente.

