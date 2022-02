A cura di Benedetta Esposito

La nota conduttrice/attrice ed ex modella svizzera, Michelle Hunziker, ha iniziato il nuovo anno con il piede sbagliato, il motivo? La fine del suo matrimonio con Tomaso Trussardi.

Sembra ormai essere notizia vecchia, ma dieci anni di matrimonio con una persona non si dimenticano dall’oggi al domani, così Michelle ha stretto i denti, e per allontanare pensieri e dispiaceri, ha concentrato tutte le sue energie su quello che si è rivelato, poi, essere un grandissimo successo, conducendo il woman show, Michelle Impossible. Tra ballo, recitazione e canto, almeno per un po’, Michelle, tra risate e in compagnia di amici e colleghi, ha sfoggiato un sorriso che sembrava essere perso.

Purtroppo, lo show è durato solo due puntate e al termine di queste la realtà si è ripresentata più amara che mai.

Quale modo migliore per staccare da tutto e riposare? La risposta è semplice: una bella vacanza.

Proprio così, la Hunziker ha fatto le valige, lasciato tutto ed è volata alle Maldive, scegliendo un lussuoso resort sull’atollo di Ari, il cui prezzo, a notte, per persona singola, oscilla tra i 445 e i 916 euro.

“Sono dall'altra parte del mondo per cercare di staccare da tutto e riposare un po' la mia testa dopo un periodo per me abbastanza intenso …”.

Purtroppo, quella che doveva essere una vacanza di relax fisico, ma soprattutto mentale, in un posto da favola, tra spiagge bianche, acque cristalline e paesaggi che tolgono il fiato, si è presto trasformata in un senso di colpa.

“Qui è notte fonda e mi sono svegliata con gli incubi. Sentivo piangere bambini, donne, uomini nel sonno. Provo disagio ad essere in vacanza e a vivere la mia quotidianità”.

Michelle Hunziker, come tanti altri personaggi del mondo dello spettacolo, si è esposta sui social riguardo la guerra Russia-Ucraina, confessando di sentirsi a disagio per il fatto di essere in vacanza a divertirsi mentre tante città vengono distrutte e tante persone perdono la vita.

Non potendo far altro che esprimere vicinanza alle vittime, Michelle ha condiviso dunque un desiderio:

«Spero che in queste ore possano trovare un accordo per far finire questa guerra. Sono vicina con il cuore alle vittime di una violenza terrificante e incomprensibile».

