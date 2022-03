A cura della Redazione

Rai - Amica Geniale: addio a Gaia Girace e Margherita Mazzucco. Ecco i nuovi volti di Lila e Elena.

La serie tv tratta dai romanzi di Elena Ferrante è arrivata all'epilogo della terza stagione.

Lila e Lenù, infatti, sono ormai adulte e non saranno più interpretate dalle giovanissime Gaia Girace e Margherita Mazzucco.

La quarta stagione dell’Amica Geniale tratterà il volume "Storia della bambini perduta". Non c'è ancora una data d’uscita ufficiale della nuova serie, ma sembrerebbe che le puntate arriveranno tra il 2023 e il 2024.

L’unica certezza per ora è che le attrici cambieranno. Nel finale di stagione si è scoperto chi sarà la nuova Elena: è infatti apparso il volto di Alba Rohrwacher, colei che è stata la voce narrante sin dal primo episodio.

Si mormora, invece, che Lila sarà interpretata da Luisa Ranieri.

Gaia Girace ha intanto detto addio al personaggio: “Questa è Lila nella prima, seconda e terza stagione dell'Amica geniale. È cresciuta e cambiata tanto, ed io insieme a lei. Avevo solo tredici anni quando Lila è entrata nella mia vita e la lascio ora che ne ho 18. Sono cresciuta insieme a lei e ho vissuto anni magnifici”.

La serie L’amica Geniale è stata prodotta da Saverio Costanzo e ha raggiunto il successo in tutto il mondo. Non è solo la storia di due amiche, ma ripercorre la storia d’Italia dagli anni Cinquanta in poi, partendo dal degrado di un rione di Napoli e affrontando temi come il riscatto, l’ascesa sociale e l’emancipazione femminile.

