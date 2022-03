A cura della Redazione

Demet Özdemir: il gesto di Can Yaman per il suo compleanno. Fan in delirio. Ecco di cosa si tratta.

Non si contano i messaggi e i cuoricini per la bella Demet Özdemir in occasione del suo trentesimo compleanno.

L’attrice ha pubblicato diverse foto in cui si mostra raggiante e bella come non mai.

Non mancano ovviamente i like dei suoi colleghi che nel corso della carriera hanno recitato accanto alla bella Demet Özdemir.

Un like però ha catturato l’attenzione delle followers di DayDreamer, che hanno immediatamente notato il cuoricino del manager turco di Can Yaman, Ilker Bilgi, sotto ad una delle foto pubblicata da Demet in occasione della sua festa di compleanno.

Questa circostanza, però, ha evidenziato ancora di più il silenzio e l’assenza di Can Yaman.

C’è anche chi ha pensato che Can abbia preferito non apparire e, per tale ragione, avrebbe chiesto al suo manager di portare i suoi auguri all’ex collega. D’altro canto, c’è anche chi sostiene che in realtà i due si siano sentiti in privato.

Migliaia di commenti mostrano non solo l’adorazione e la popolarità di Demet, soprattutto tra le donne, ma dimostrano anche che quando si parla di Can Yaman e Demet Özdemir le fan vanno in delirio ed iniziano a sognare.

Ma la realtà oggi è un’altra. Demet è fidanzata con il cantante molto famoso in Turchia, Oğuzhan Koç, dal quale, secondo la stampa turca, avrebbe avuto anche una proposta di matrimonio. In Italia, però, non tutti credono a questa relazione tra i due. In particolare l’investigatore social Alessandro Rosica ha più volte affermato che il rapporto tra Demet e Oğuzhan è solo una trovata pubblicitaria per “sponsorizzare” il cantante turco e far rimbalzare il suo nome sui social, dove è poco presente.

Sarà vero o è solo un’opinione che potrebbe presto essere smentita dai fatti?

