A cura di Ludovica Ragonesi

Grande Fratello Vip: Nathalie Caldonazzo al centro di una bufera esce dalla Casa. Ecco di cosa si tratta.

Nathalie Caldonazzo è una delle concorrenti della casa del Grande Fratello Vip, trasmissione seguitissima di Canale 5, condotta da Alfonso Signorini.

La bionda soubrette è al momento al centro di una polemica anche molto pesante.

La Caldonazzo, infatti, non si è risparmiata nel giudicare, spesso con commenti al veleno, il comportamento di un’altra concorrente della casa, Soleil Sorge, al centro del triangolo amoroso con Alex Belli e moglie Delia Duran.

Nathalie ha giudicato Soleil una “rubamariti”, proprio perché non si sarebbe fatta scrupoli ad intromettersi nel matrimonio di Alex e Delia.

Ma l’atteggiamento da maestrina di Nathalie è stato subito messo a tacere da un’altra donna.

Stiamo parlando di Daniela Pandini, ex moglie di Andrea Ippoliti, ultimo (e ormai ex) fidanzato di Nathalie Caldonazzo.

La storia tra Nathalie e Andrea terminò durante le riprese di Temptation Island, il reality estivo di Mediaset, durante il quale Andrea non si fece scrupoli a tradire Nathalie con una “tentarice” poco più che ventenne.

Nathalie troncò di netto la relazione, giudicando tutto quello che aveva visto come “uno schifo”.

Ma, secondo la ex moglie di Andrea Ippoliti, Nathalie non può permettersi di giudicare un tradimento, dal momento che anche lei si è “macchiata” della stessa colpa.

Daniela Pandini affida alle pagine del magazine Di Più una lunga lettera in cui si rivolge alla Caldonazzo, accusandola di esser stata anche lei una “rubamariti”.

Secondo la Pandini infatti, Nathalie avrebbe intrecciato una relazione con Andrea Ippoliti proprio mentre l’uomo era ancora sposato.

Pare che i due si siano conosciuti durante una festa di compleanno della figlia di Nathalie a cui partecipò anche il figlio di Ippoliti. Galeotto fu il party tra i ragazzini.

Ma la ex moglie rincara la dose: Nathalie avrebbe provocato un grande scombussolamento nella vita dei tre figli di Ippoliti, poiché ha definito il loro padre come un narcisista patologico e, in alcune occasioni, anche come un vero e proprio mostro.

La lettera si conclude con toni di certo non concilianti: “Ti definisci paladina delle donne, quando invece ti sei intromessa in un matrimonio con tre figli. Andrea ha le sue colpe, ma tu non hai fatto nulla per evitarlo ed ora dovresti scusarti con me”.

Cosa risponderà ora Nathalie Caldonazzo a simili accuse, soprattutto adesso che è uscita dalla casa del Grande Fratello Vip? La bionda Nathalie è stata eliminata nel corso della 45esima puntata del Gf Vip di ieri sera con soltanto il 19% delle preferenze del pubblico.

Gli spettatori l’avranno fatta fuori proprio perché accusata di aver mandato in frantumi un matrimonio? Aspettiamo la replica della diretta ineressata.

