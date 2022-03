A cura della Redazione

Rai: lieto annuncio di Carlo Conti. Torna in tv con un nuovo programma. Ecco di cosa si tratta.

Nuovo programma per il conduttore fiorentino Carlo Conti. Tra la fine del mese di aprile e l’inizio di maggio di quest’anno, infatti, dovrebbe andare in onda su Rai 1 un format appena nato dal titolo “The Band”.

La trasmissione sarebbe programmata per il venerdì sera, con orario di inizio intorno alle 21,45.

Sarà un programma di genere musicale, all’interno del quale assisteremo alla sfida tra diversi gruppi.

Anche in questo caso, dunque, Carlo sarà al timone di un talent show rivolto alle cover band, al termine del quale sarà premiato il gruppo più votato. I partecipanti porteranno sul palcoscenico pezzi di band famose italiane ed internazionali, proponendo una versione personale dei brani eseguiti e regalando, così, nuove emozioni al pubblico televisivo.

Dopo “Tale e Quale show” e il programma concentrato sui non famosi “Tali e Quali”, che ha visto la vittorio di Daniele Quartapelle con un’esibizione da standing ovation di Renato Zero con il brano “I migliori anni della nostra vita”, Carlo Conti è pronto per lanciarsi in questa nuova sfida.

Riuscirà a portare a mamma Rai gli ascolti e i numeri conquistati con gli altri talent show?

