Hande Erçel e Kerem Bürsin: fine di un amore. Arriva il “no comment” dell’attrice turca. Ecco di cosa si tratta.

Hande Erçel e Kerem Bürsin si sono lasciati? E’ la domanda che nelle ultime settimane tormenta le fan. Ogni dettaglio, ogni foto o commento di Hande Erçel e Kerem Bürsin viene osservato per capire se davvero tra i due attori di Love is in the air sia finita.

Sia Hande che Kerem hanno lanciato qualche segnale in merito alla loro rottura, perché entrambi hanno cancellato da Instagram il post con cui annunciavano l’inizio della loro d’amore.

Le fan dei due attori turchi sembrano non trovare risposta, così come la stampa turca che sta cercando di captare qualche dettaglio in più attraverso amici e parenti. L’ultima ad essere stata “presa di mira” è Burcu Özberk, l'attrice protagonista di Aşk Mantık Intikam, cara amica di Hande.

L’attrice è stata immortalata mentre usciva da un locale di Nişantaşı, quartiere di Istanbul. Oltre ad alcune domande relative alla serie in onda attualmente su Fox Turkiye, Burcu Özberk è stata interpellata in merito alla possibile rottura tra Kerem Bürsin e Hande Erçel.

Burcu, però, non ha fornito nessun dettaglio, rispondendo così ai giornalisti: "Non commento la relazione di nessuno, non è un mio diritto".

Resta un forte dubbio e si aspetta ancora la conferma della rottura, perché sia Hande che Kerem, entrambi molto attivi sui social, hanno sempre postato dediche e messaggi d’amore. Ma da diverse settimane, su entrambi i profili degli attori turchi, non compare alcun post di questo genere.

