A cura della Redazione

Rai: chiude la serie Doc – Nelle tue mani. Ecco come finirà la seconda stagione di Luca Argentero.

Oggi, giovedì 3 marzo, la serie Doc Nelle tue mani 2 tornerà in onda dopo lo stop a causa della drammatica situazione in Ucraina.

Molte fan sono curiose di sapere come si concluderà questa stagione, e a soddisfare questa curiosità ci pensa l’attrice Matilde Gioli che nella fiction di Rai 1 interpreta il ruolo della dottoressa Giulia.

L’attrice, in un’intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, ha svelato qualche interessante indiscrezione in merito al suo personaggio.

A quanto pare, la dottoressa Giulia non finirà tra le braccia della new entry Damiano Cesconi, subentrato a Lorenzo Lazzarini che nella fiction è morto di Covid. “Giulia è una roccia, e per questo le sfortune le danno tutte a lei – spiega la Gioli -. Spero però in un futuro migliore. Una parte di me sa che ci sarà una terza stagione, anche perché ci sono storie incompiute e il finale è aperto, soprattutto per Giulia”.

Oltre al suo personaggio, la Gioli concede informazioni sul finale di stagione che, a detta dell’attrice, lascerà tutti spiazzati.

Bisognerà dunque aspettare la terza stagione di Doc Nelle tue mani, che a quanto pare si farà, soprattutto considerati gli ascolti record.

Rivedremo ancora Luca Argentero e i suoi compagni indossare ancora il camice bianco.

Potrebbe interessarti anche:

Mediaset: Nina Moric, messaggio inquietante dell'ex di Corona e Favoloso. Ecco cosa è successo

Can Yaman: brutte notizie per l’attore di DayDreamer. Attaccato da Alessandro Cecchi Paone? Ecco cosa è successo

Mediaset: fuori ballerino di Amici di Maria De Filippi. Abbandona la scuola. Fan dispiaciute

Rai: fuori dalla serie due storiche attrici de Il Paradiso delle Signore. Ecco chi sono

Mediaset: l'addio tra Hande Erçel e Kerem Bürsin. Ecco perché si sono lasciati

Il Paradiso delle Signore, Roberto Farnesi: “La mia vita totalmente stravolta”. Ecco cosa è accaduto

... e potrai leggere tantissime altre notizie su Can Yaman, Anticipazioni TV e Gossip CLICCANDO QUI